Al festival dell’Economia premiati 10 progetti per un futuro più green e paritario

Ciò significa che il tasso di occupazione femminile, partendo da un livello di 28,42 per cento (IdC per α al 90 per cento [23, 68 − 33, 16]), aumenta di uno 0,94 per cento per ogni incremento unitario percentuale dell’indice di presa in carico degli utenti di asili nido (IdC per ß 1al 90 per cento [0, 59 − 1, 29] ) e del 5,15 per cento per ogni incremento unitario percentuale del tasso di anziani non autosufficienti residenti in comunità (IdC per ß2 al 90 per cento [2, 76 − 7, 55]).

Il modello stimato risulta statisticamente significativo dato che tutte le ipotesi

sono verificate

Luca De Corso Francesco Esposito Fabio Iadarola Alessandro Zerillo Università degli studi del Sannio

Modelli da bilanciare

Smart workingcon rischio confusione tra vita e lavoro

Lo shock pandemico ha causato una serie di trasformazioni nel tessuto economico-produttivo italiano, già segnato da profonde criticità strutturali preesistenti, le quali hanno esercitato effetti differenziati e inasprito diseguaglianze socio-economiche a danno di specifici attori sociali in determinati settori lavorativi.

L’elaborato «Occupazione femminile in pandemia: smart working e conciliazione vita-lavoro» riflette sull’utilizzo dello smart working che, per come è stato applicato, si configura come un esperimento su larga scala di lavoro da remoto, essendo mancate alcune condizioni strutturali caratterizzanti come il lavoro su obiettivi, la volontarietà e, specialmente, lo svincolamento dai tempi di produzione.

Tali condizioni - lette in chiave “di genere” - hanno determinato un ulteriore aggravio alla crisi occupazionale, dal momento in cui gran parte dei vantaggi previsti da questa modalità – in termini di autonomia, libera gestione delle attività e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro – siano venuti meno, specialmente per la componente femminile occupazionale italiana. Ciò a causa di alcuni immaginari stereotipati, di stampo prevalentemente culturale, che hanno comportato una sovrapposizione del lavoro da casa con i compiti di cura, ricaduti specialmente sulle lavoratrici, evidenziando quindi come il rischio di care overload su quest'ultime si manifesti pericolosamente in una situazione non di work-life balance – tra le priorità del reale smart working – bensì di work-life blending.