Al Festival dell’Economia di Trento la Certificazione ISO 20121:2012

A quasi due mesi dalla chiusura dell’ultima edizione per il Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento, si è concluso in maniera positiva l’iter avviato da Trentino Marketing per il riconoscimento della manifestazione come “Evento Sostenibile”.

Il Festival dell’Economia 2023 è risultato dunque conforme nel suo sistema di gestione alla norma ISO 20121-2012, normativa introdotta per aiutare le organizzazioni a migliorare la sostenibilità dei propri eventi che si basa sul metodo plan, do, check, act. L’iter di verifica di conformità allo standard ISO 20121 è stato condotto da RINA e grazie al supporto della società LOCOM.

“La certificazione è un altro importante risultato ottenuto dal Festival dell’Economia di Trento, una manifestazione di altissimo livello capace di porsi sempre nuovi traguardi e dare attenzione alle pratiche virtuose - afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti -. È una sfida, quella della responsabilità legata all’immagine di questo grande evento, che abbiamo colto quando abbiamo deciso di valorizzare il grande patrimonio che è appunto il Festival, rilanciandone la mission attraverso nuove partnership. Il riconoscimento è dunque un ulteriore obiettivo positivo raggiunto e dà ancora più forza al lavoro collettivo che sta dietro al grande evento”.

“Come Gruppo 24 ORE – aggiunge l’amministratrice delegata del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d’Asero - la nostra mission è di essere promotori della crescita dei valori culturali e sociali del nostro Paese. Tra questi, anche lo sviluppo di una maggiore sensibilità alle tematiche ESG e lo stimolo verso azioni concrete che consentano uno sviluppo davvero sostenibile, temi che affrontiamo quotidianamente sui mezzi del nostro Gruppo e attraverso gli eventi che organizziamo. Con la certificazione ottenuta, il Festival dell’Economia è un evento che risponde, sia sotto il profilo contenutistico sia sotto quello organizzativo, ai valori a cui ci atteniamo.”

“Siamo particolarmente soddisfatti del risultato ottenuto” - afferma l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini - che aggiunge: “Per rispondere alla crescente domanda da parte di un pubblico sempre più attento agli aspetti legati alla sostenibilità è sembrato naturale imboccare la strada della certificazione ISO 20121 e realizzare una attenta progettazione con un occhio di riguardo e particolare rispetto verso gli aspetti ambientali, economici e sociali, con un approccio ampio e con una visione a lungo termine che non soddisfa solo le esigenze attuali, ma anche quelle future e che tiene conto di un sistema in continua evoluzione”.