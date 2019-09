Al festival del gelato artigianale il gusto al pepe sfida il pistacchio di Bronte

Coni e cialde per la sostenibilità

All’interno dello Sherbeth Village saranno presenti anche degli “Info Point” in cui sarà possibile acquistare la Sherbeth Card dal valore di 10 euro ciascuna che dà diritto a tre degustazioni di gelato, in cono o in cialda, più una bottiglietta d’acqua (o in alternativa un caffè). Questa undicesima edizione di Sherbeth, grazie a Coni Olimpo, sarà del tutto plastic free. Non verranno infatti utilizzate coppette in cartone plastificato, ma solo coni e cialde.