Al Festival Verdi le "Scintille d'Opera" brillano nonostante il Covid-19
di Grazia Lissi

Anna Maria Meo: «Il buon esito di quest'anno proviene dalla legittimazione internazionale conquistata in cinque anni di lavoro»

Se la fine dell'anno è tempo di bilanci, quelli di Anna Maria Meo possono essere più che soddisfacenti. Musicologa, direttrice generale del Teatro Regio di Parma, schietta e simpatica racconta i risultati del XX Festival Verdi “Scintille d'Opera”.

«Il buon esito di quest'anno proviene anche dalla legittimazione internazionale conquistata in cinque anni di lavoro; purtroppo l'indotto economico che si basa sul festival fra cui alberghi, ristoranti, negozi, musei e monumenti ha avuto una flessione». Continua « Il Festival Verdi di quest'anno è stato coraggioso, audace, portato a termine con grande determinazione, volontà di testimoniare il nostro impegno e la nostra vicinanza ad artisti, pubblico, lavoratori. Come sempre ha proposto un'alta qualità artistica; molti artisti europei, impossibili da invitare nelle edizioni precedenti per i numerosi impegni, hanno accettato con entusiasmo. La stampa internazionale ha assistito a concerti e spettacoli via streaming, facendone poi recensioni lusinghiere».

Per la prima volta una parte degli spettacoli si è svolta all'aperto nel parco di Palazzo Ducale dotato di una camera acustica digitale per rendere la qualità del suono straordinaria; i protocolli di sicurezza sono stati rigidissimi, con investimenti in sicurezza nella misura del 40% sul prezzo di un biglietto. Un esempio organizzativo virtuoso, in tempi così complessi, che denota un forte senso responsabilità sociale.Ecco i dati forniti dall'Osservatorio permanente sul Festival Verdi che si avvale del lavoro dell'Università di Parma: 15 eventi, 22 appuntamenti operistici e concertistici, 5 incontri, in 7 luoghi diversi di cui 5 nuovi; 17.861 (per te: sono stati aggiunti i 10'000 spettatori che hanno partecipato agli eventi a ingresso libero di Verdi Off) spettatori, compresi quelli che hanno partecipato a Verdi Off, provenienti per il 95% circa dal territorio.

Perché il modello di gestione adottato dai teatri di tradizione suscita sempre più interesse?

«Riduce al minimo i costi fissi e riesce a tenere una quota di risorse per la produzione. I teatri sono fatti per produrre, per restituire al territorio e giustificare l'impegno economico, mi riferisco sia ai fondi pubblici sia a quelli privati».

Cos'è e come funziona Verdi Off?

«E' un progetto sociale nato nel 2016, è l'altro festival e lo regaliamo a una popolazione che andiamo a cercare sotto e nelle case nei condomini, nelle case di riposo, negli ospedali. Abbiamo creato un coro con i detenuti e gli allievi dell'Accademia Verdiana, insieme hanno partecipato a un titolo andato in scena all'interno del carcere. Molti cittadini di Parma aprono il loro salotto a cantanti, musicisti e ascoltatori per un breve concerto, spesso gli ospiti italiani e stranieri tornano a trovarli, tutto ciò quest'anno non è stato possibile, se non all'aperto. Ogni giorno alle ore 13 dalle finestre del Regio si affaccia un cantante e intona un'aria, la gente si ferma ad ascoltare».