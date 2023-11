Al figlio del gioielliere Veronesi ucciso 50mila euro dopo 10 anni: «Lo Stato dovrebbe dare molto più aiuto»

L’indennizzo previsto nel 2016 dall’Italia

Per aver ritardato l’introduzione di un “sistema adeguato ed equo” per risarcire i famigliari delle vittime dei reati violenti quando i loro autori non risarciscono il danno, l’Italia nel 2016 era corsa ai ripari prevedendo un indennizzo, che aveva provocato non poche polemiche, di 7.200 euro per l’omicidio volontario che salivano a 8.200, ma solo per i figli della vittima. Nel 2019 l’importo era stato aumentato: 50mila euro e fino a 60mila ai soli figli se il delitto era stato commesso dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva.

I legali faranno ricorso alle corti europee di giustizia e dei diritti dell’uomo

Il figlio di Veronesi, assistito dagli avvocato Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli ha ottenuto la condanna dello Stato italiano «e per esso la Presidenza del Consiglio» al pagamento della somma che, però i legali ritengono “irrisoria” anche a fronte di una provvisionale di 400mila euro di risarcimento che era stata stabilita dai giudici milanesi e che Gallo non pagò mai. I legali faranno ricorso in appello e si rivolgeranno anche alle Corti europee di Giustizia e dei Diritti dell’uomo e sottolineano come altri Paesi europei risarciscano i famigliari delle vittime con ben altre cifre. In Germania si arriva a un milione di euro, in Francia a 800 mila. E in appello potrebbero anche sollevare un’eccezione di costituzionalità della legge italiana, perchè, secondo l’avvocato Defilippi, di queste “storture” deve farsi carico il legislatore.





