Al Financial Times il primo editor per l’Intelligenza Artificiale, è Madhumita Murgia

Il Financial Times ha nominato Madhumita Murgia editor per l’intelligenza artificiale. Un ruolo creato ad hoc, totalmente nuovo, spiegano dal quotidiano economico-finanziario britannico, nel quale Murgia dirigerà la copertura di FT per le storie di intelligenza artificiale, occupandosi del business, delle aziende, della politica e della scienza che stanno dietro l'AI. La giornalista, che prima di arrivare a FT ha lavorato al Daily Telegraph e a Wired, sarà il corrispondente principale per l’AI, collaborando anche con il redattore tecnologico Murad Ahmed e fornirà competenze ad altri giornalisti, lavorando a stretto contatto con l’ufficio dei reporter tecnologici di San Francisco.

L'editore di FT ha dichiarato: «L'intelligenza artificiale è una tecnologia trasformativa e trasversale che richiede un'attenzione particolare - ha detto al direttrice di FT, Roula Khalaf - e il FT è ben posizionato per fornire un'analisi autorevole sugli sviluppi dell'IA e sulle implicazioni per le imprese e la società» e «Madhumita è una giornalista eccezionale con un track record di storie di grande impatto nel settore tecnologico».

Dal canto suo, la Murgia si è detta «molto entusiasta di assumere questo ruolo in un momento così affascinante nello sviluppo dell'AI e della sua influenza sulla società». «Con un mandato globale, spero di poter plasmare i rapporti del FT per fornire una copertura leader mondiale di questa tecnologia che sconvolgerà tutte le nostre vite», ha aggiunto.