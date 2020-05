Forte e Jesolo, tedeschi e russi rinunciano alla caparra e rinviano la vacanza Chi doveva fare le ferie ad aprile o maggio ha rinunciato e spostato a settembre l’arrivo. Altri hanno rinviato al 2021 il viaggio in Italia di Enrico Netti

(jovannig - stock.adobe.com)

2' di lettura

I turisti stranieri dimostrano un grande affetto verso la destinazione Italia e non vedono l’ora di ritornare per le ferie. Lo fanno con la migliore dimostrazione di affetto, di amore verso il Belpaese possibile: non chiedendo agli albergatori la restituzione della caparra. Non lo fanno tutti ma qualche affezionato ospite sì. Chi doveva fare le ferie ad aprile o maggio ha rinunciato e spostato a settembre l’arrivo, altri hanno rinviato al 2021 il viaggio in Italia.

Leggi anche Il turismo in Toscana riparte dalle ville in campagna. Aspettando gli stranieri

«Chiamano in tanti e alcuni non chiedono nemmeno indietro la caparra (l’importo dipende dalla durata del soggiorno o circa un terzo del preventivo ndr) dicendo che la rinnovano per il 2021 o la “regalano” al personale» racconta Claudia Davanzo, direttore generale di Jesolo Turismo.

Anche Paolo Corchia, presidente dell’Associazione albergatori di Forte dei Marmi e vicepresidente nazionale di Federalberghi, parla di episodi analoghi. «Chiamano clienti russi che spostano le prenotazioni di luglio ad agosto sperando che l’Aeroflot riprenda i voli verso l’Italia - dice Corchia -. I tedeschi non annullano i viaggi organizzati dai tour operator per settembre e quelli individuali. Abbiamo una clientela fedele, con ospiti dalla vicina Svizzera e dal Nord Italia e in questi ultimi giorni chiamano per avere informazioni sulle aperture. Per nostra grande fortuna spostano le date delle prenotazioni senza chiedere la restituzione della caparra».

Parla di sensazione molto buone e di qualche prenotazione per luglio Marco Benedetti, presidente Gardatrentino spa, società pubblica - privata per la promozione della parte trentina del lago di Garda. Una meta gettonatissima dalla clientela straniera, soprattutto di lingua tedesca da Germania, Svizzera e Austria, con oltre 3,5 milioni di presenze l’anno. «Le prenotazioni in essere sono state spostate e parecchi non hanno richiesto la caparra perché i clienti stanno aspettando la riapertura per tornare sul lago in vacanza» spiega Benedetti. Sull’alto Garda si punta su luglio, agosto e settembre cercando di allungare la stagione. «Non sarà una stagione di guadagni ma puntiamo al 2021 con un prodotto turistico rinnovato».