Al Fuorisalone un viaggio nella natura giapponese attraverso il flusso delle stagioni

Un concetto del tempo inteso come un flusso continuo e naturale: è quello caratteristico della cultura giapponese, incarnato alla perfezione da Grand Seiko. Proprio lo scorrere del tempo è al centro della partecipazione del brand giapponese di orologi di alta manifattura alla Milano Design Week 2022, la manifestazione che celebra il design internazionale ed è affiancata da un ricchissimo cartellone di eventi in tutta la città, con il ritorno del pubblico dal vivo. Grand Seiko, che riveste anche il ruolo di sponsor di Fuorisalone e Brera Design District, sarà protagonista della settimana attraverso un’installazione inedita, che richiama il tema dell’edizione 2022 della Design Week, “Between space and Time” e che offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva unica.

L’appuntamento è nel cuore del quartiere degli artisti, Brera, in uno spazio pop-up in via Ciovasso 17: già dal nome l’installazione di Grand Seiko, intitolata “The Flow of Seasons”, descrive l’esperienza irripetibile che verrà offerta ai visitatori. All’interno dell’opera sarà infatti possibile entrare in connessione con l’ambiente naturale giapponese, fonte di ispirazione per i maestri orologiai, e il tempo, espresso attraverso il tema delle quattro stagioni. Nella cultura giapponese, infatti, ciascuna stagione dell’anno viene ulteriormente suddivisa in sei fasi evolutive, chiamate 24 Sekki. Da questa ispirazione è nata la collezione 4 Seasons, composta da quattro orologi, ognuno dei quali dedicato ad una stagione specifica. Si parte da Shunbun, l’equinozio di primavera, il momento in cui i fiumi si riempiono di tappeti di petali rosa che in giapponese vengono chiamati “hanaikada”, “zattere” di fiori: questa stagione fuggevole e affascinante viene catturata dal quadrante rosa dell’orologio. C’è poi Rikka, l’inizio dell’estate, quando la terra diventa verde e rigogliosa e il vento zefiro, chiamato in giapponese “kunpu”, soffia sull’erba dei campi: il quadrante verde di questo orologio si ispira proprio a questo momento gioioso. Shūbun simboleggia l’equinozio d’autunno, con un quadrante blu che richiama la luna che risplende nel cielo notturno, conosciuta in giapponese come “tsukiyo”. Infine c’è Taisetsu, l’inverno, celebrato da un quadrante che raffigura la neve che cade silenziosa sugli alberi e brilla illuminata dal riverbero della luce del sole.

La collezione di orologi sarà integrata nell’opera e verrà mostrata al pubblico attraverso un’esperienza multisensoriale fatta di immagini, luci e suoni che evocheranno le atmosfere tipiche dell’ambiente naturale giapponese. Il tutto restando fedeli al motto dell’azienda: “The Nature of Time”, la natura del tempo.

Le creazioni Grand Seiko esprimono la sensibilità e il rispetto tipico della cultura giapponese per il concetto del trascorrere inesorabile del tempo, interpretato anche attraverso l’iconica tecnologia innovativa Spring Drive della Manifattura, che anima molti degli orologi Grand Seiko, tra cui due dei quattro modelli della collezione 4 Seasons.

Il movimento fluido delle lancette dei segnatempo che montano questo calibro richiama infatti il flusso continuo e naturale del tempo.



Con le quattro nuove creazioni della collezione Heritage Grand Seiko celebra il suo motto “The Nature of Time” e le ventiquattro fasi stagionali del Giappone, offrendo ai visitatori della Design Week l’occasione di un incontro ravvicinato con la cultura del Sol Levante.