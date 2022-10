Al Giro di Lombardia l’addio di Nibali alle corse, ma in Italia non si vedono eredi

Ascolta la versione audio dell'articolo

È un saluto affettuoso. Un passo d’addio con quel pizzico di malinconia che rimane in gola. Giusto e doveroso visto che da 18 stagioni Vincenzo Nibali, 38 anni il 14 novembre, ci fa compagnia con i suoi successi (tanti) e qualche delusione (poche) che fanno comunque parte del mestiere.

Di solito il Giro di Lombardia chiude la stagione ciclistica. Con quel senso di smobilitazione e di arrivederci al prossimo anno che accompagna una gloriosa classica nata nel 1905 e quasi sempre firmata dai grandi campioni. La prima volta la battezzò Giovanni Gerbi, detto il Diavolo Rosso, come ricorda Paolo Conte nella sua celebre canzone. L'ultima invece l'ha nobilitata un altro diavolo del ciclismo contemporaneo, questo Tadej Pogacar che corre e vince da febbraio a ottobre come i migliori campioni di una volta.

Il congedo di Nibali

Questa volta però il Lombardia, alla sua 116esima edizione, vuole davvero esagerare. Non gli basta far da cornice all'ultima grande sfida stagionale dei big. No, farà anche da sfondo al congedo di Vincenzo Nibali, l'ultimo fuoriclasse italiano che tutto il mondo ci ha invidiato dopo Pantani. L'ultimo campione che ci ha fatto battere il cuore in quasi vent'anni di carriera vincendo tutti i grandi Giri: due volte il Giro d'Italia (2013 e 2016), una il Tour de France (2014) e una Vuelta Espana (2010). Se poi ci mettiamo anche due Giri di Lombardia (2015 e 2017) e una Milano-Sanremo nel 2018, capirete perchè ci viene un pizzico di malinconia all'idea che questo campione, schivo ma concreto come pochi, firmi per l'ultima volta il registro di una corsa.

Ci piacerebbe dire che dietro lo Squalo tanti piccoli squaletti stanno crescendo. Però non è così. Dopo Vincenzo non è il diluvio, ma quasi. Abbiamo dei buoni corridori, ma nessuno della sua classe e della sua personalità. Lo stesso Filippo Ganna, che proprio questo sabato in Svizzera proverà a battere il record dell'ora stabilito dall'inglese Dam Bigham il 19 agosto, è un grandissimo specialista a cronometro, ma non un fuoriclasse da classiche o grandi giri. Magari ci proverà in futuro, ma per ora non è nella sua agenda. Butta male, insomma. E infatti dal 2008 non vinciamo un mondiale. E dal 2016 con Nibali non conquistiamo il Giro d'Italia. Per il Tour bisogna risalire al 2014. Sempre con Vincenzo.

Cercasi nuovi talenti azzurri

L'unica consolazione e che adesso non abbiamo più alibi. Ora non ci potremo più aggrappare a questo ex ragazzo siciliano che, a 16 anni, emigrò verso la Toscana per imparare il mestiere. Ora bisogna arrangiarci da soli. Trovare in casa forze fresche sperando che questa nuova generazione di fenomeni, venuta fuori tra Belgio, Olanda e Slovenia, lanci dei semi anche nel nostro Paese, mai così avaro di giovani promesse.