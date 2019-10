Al Gran Premio del Messico un altro “panino” Mercedes Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Messico di Formula 1.<br/>Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel davanti a Valtteri Bottas. Quarta la Rossa di Charles Leclerc. La strategia premia la casa tedesca di Alex D'Agosta

(REUTERS)

Il Gran Premio del Messico è un altro “panino” Mercedes. Due fette, sopra e sotto, Hamilton e Bottas, un po’ insipide. In mezzo Vettel, una “farcita” molto arrabbiata e orgogliosa. Un pilota comunque secondo per merito e anche tutto sommato più vicino al primo che al terzo. Con una rabbia dovuta a una partenza comunque buona, migliore di Hamilton che si è fatto “fregare” e toccare due volte dalla Red Bull. Ma ha gestito meglio la gomma più dura e la gara è finita lì: 71 lunghi giri con un vantaggio minimo ma irrecuperabile, salvo imprevisti che non sono mai arrivati.

Quindi niente “botti” spettacolari, perché quello di Bottas aveva già spaventato abbastanza. Niente colpi di scena al top degni degli annali: solo un rabbioso e ininfluente exploit allo start di Verstappen, pure sfortunato per una foratura, senza safety car lunghe. Una gara di “gestione gomme” ed estrema “resistenza meccanica” che rientra nella logica e nella media del Motorsport, impreziosita da un pubblico e da uno scenario “caliente” come non può essere altrimenti in Messico. Una domenica tuttavia svilita da una lotta con poca storia che, vista anche la tarda ora in Europa, non ha certo appassionato il pubblico come in tante altre prove di questo stesso mondiale 2019.



La distanza fra Mercedes e Ferrari non era abissale e il buon risultato di Vettel è stato buono per il suo morale e, di conseguenza, non troppo per quello di Leclerc, che scattava insieme al suo compagno di squadra dalla prima fila grazie alla penalizzazione di Verstappen. Un’altra prima fila rossa dopo Suzuka che gridava vendetta, che pretendeva riscossa, che desiderava vittoria. E invece niente di nuovo: è ancora un successo Mercedes.



Eppure sembrava essere un week-end non fatto per loro, viste le buone Ferrari e l’ottimo tempo di Verstappen che, peggio per lui, è stato il primo pilota da sette anni a questa parte a vedersi scippare una pole position da una penalizzazione tecnica. Eppure sembrava anche essere una stagione di difficoltà per Mercedes.



Invece è la decima vittoria personale di Lewis, due in più nel computo del team grazie a Valtteri: esattamente con il 2017 dopo 21 gare e già una in più del 2018, con entrambi i mondiali piloti e costruttori già vinti quando mancano tre gare al termine. Anche se Hamilton deve aspettare a festeggiare il titolo perché in realtà i punti dicono che matematicamente Bottas potrebbe ancora superarlo. Insomma, nonostante una fine dell’estate apparentemente più “rossa”, questo 2019 si sta rivelando la stagione con il maggior dominio della stella a tre punte di sempre.