Al Lido di Milano l'auto da vivere che vuole democratizzare la mobilità elettrica

In una cornice che unisce storia – il Lido di Milano –, un testimone d'eccezione – il campione di nuoto Filippo Magnini – e una buona dose d'innovazione – la sfida di produrre il 90 per cento di auto elettriche entro il 2030 – Renault ha presentato il suo nuovo prodotto di punta: Arkana E-TECH 145.

Un ibrido, sotto diversi punti di vista. Dalla definizione: è un suv coupé, una categoria sempre più di tendenza nel settore automotive, che risponde alle esigenze sia delle giovani famiglie, come quella di Magnini, sia degli over 50 in cerca di un'auto affidabile, performante ed ecologica. Al motore, E-TECH Full Hybrid, con batteria da 230V e 1,2kWh di capacità, che permette fino all'80% del tempo di guida in città in modalità full electric e fino al 40% in meno di consumo di carburante, più la nuova motorizzazione 1.3 TCe 160 con micro-ibridazione da 12 V. Per non parlare del nome, che rimanda al mondo dell'alchimia.

Filippo Magnini con la nuova Renault Arkana al Lido di Milano.

LA NUOVELLE VAGUE DELLA CASA FRANCESE

«Nuovo Renault Arkana incarna la svolta della “Nouvelle Vague”, quella del rinnovamento e della modernità, per partire alla conquista del segmento C», ha spiegato durante la conferenza stampa, nella vecchia piscina del Lido di Lotto, Francesco Fontana-Giusti, Imagine & Communication Director Renault Italia, ricalcando le parole di François Laurent, Direttore Programma Arkana. «È una vera e propria “auto da vivere”, che democratizza la mobilità elettrica per tutti, grazie alla tecnologia E-TECH efficiente ed accessibile. In più, rientra a pieno titolo nell'impegno, assunto da Renault, di arrivare al 2030 come leader della transizione energetica e marca più green d'Europa». Da qui al 2025, infatti, saranno lanciati 7 nuovi modelli nei segmenti C/D, tutti elettrificati, come ha ribadito a inizio maggio il ceo del Gruppo Renault, Luca de Meo, nel Renault Talk #1, all'interno del piano strategico Renaulution, lanciato a inizio 2021. L'obiettivo sostenibilità, però, non riguarda solo le emissioni delle auto, ma anche quelle del Gruppo nei suoi stabilimenti: rispetto al 2019, il goal è una riduzione del 50% entro il 2030.

DALLA FORMULA 1, 150 BREVETTI