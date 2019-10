Al Maker Faire Rome l'innovazione passa anche dalla moda di Chiara Beghelli

Fra braccialetti smart, occhiali in fibra di fico d'India e costumi da bagno in nylon riciclato, abbiamo selezionato i progetti più interessanti e innovativi che saranno in mostra al Maker Faire Rome, dal 18 al 20 ottobre a Fiera di Roma. Insieme ai marchi di moda che puntano sull'economia circolare raccolti nella mostra R3 CIRCLE organizzata da Altaroma e allestita in un padiglione dedicato al tema. Maker Faire è nato nel 2006 nella zona di Bay Area di San Francisco come un progetto della rivista “Make: magazine”. Da allora è cresciuto sviluppandosi in una capillare rete mondiale di eventi.