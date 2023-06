Al mare dal faro di Torre Canne alla trendy Savelletri

Sulla terrazza dell'ex edificio doganale si mangia la pizza di Anima e Core guardando i pescherecci colmi di palloni colorati e poi ci si siede ai tavolini di Mareducato per condividere i raggi di luna, la filosofia ecologica (tavoli, cestelli per bevande e tanti eletti di arredo sono frutto di una filosofia di riciclo consolidata), nonché i sorrisi del suo personale. Certamente si potrebbe anche scegliere di raggiungere le Terrazze Monachile per cenare con vista sulla lama iconica di Polignano a Mare oppure, sempre nel paese di Domenico Modugno, ai tavoli della Grotta Palazzese attendendo fiduciosi che il blu della notte colori lo squarcio di roccia.

Però, in questo viaggio bucolico che propizia l'estate è più lirico assistere allo spettacolo apparecchiato dalle stelle sulla spiaggia di Capitolo, sopra il basolato romano di Egnazia mentre al largo l'indomani un pescatore vi condurrà sopra la barriera corallina pugliese.