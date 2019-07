Al mare con la app per scegliere tra 1.500 spiagge e trovare l’hotel più vicino Una start-up lancia un’applicazione per muoversi fra i litorali della Penisola: offre informazioni su 1.500 arenili e consente di prenotare con lo smartphone i servizi presenti, l’hotel più vicino o il tour in barca di Antonello Cherchi

1' di lettura

Con le pinne, la maschera, gli occhiali... e la app. Per muoversi tra le spiagge del Belpaese arriva l’applicazione Trovaspiagge, che contiene informazioni utili su 1500 spiagge del nostro Paese e consente di prenotare online l’ombrellone o l’hotel comodamente da casa con il proprio smartphone.

Comparare la qualità dell’acqua

Sul portale si possono avere informazioni dettagliate sugli arenili: dalla qualità dell’acqua alle attività praticabili ai servizi presenti e, se lo stabilimento balneare aderisce alla partnership, prenotarli. Un modello che si ispira ai siti e alle app di recensione e booking in ambito turistico e si caratterizza per la verticalità dell’offerta.

Recensire la propria esperienza

Sulla scheda della spiaggia sono riportate informazioni come la composizione granulometrica della sabbia e i riconoscimenti ottenuti (Bandiera Blu e Bandiera Verde) e l’utente ha la possibilità di leggere e scrivere le recensioni, così da informare gli altri viaggiatori del reale stato del litorale. Per ogni spiaggia è disponibile inoltre la mappa dinamica e sono indicati i maggiori luoghi di interesse situati nelle vicinanze.

Prenotare il tour in barca

Abbiamo già messo in campo - afferma Raffaele Mannella, fondatore di TS Mood, la società che ha realizzato il portale - una diversificazione dei servizi offerti. Presto, infatti, su Trovaspiagge sarà possibile non solo prenotare l'ombrellone o l’albergo, ma anche tour in barca, esperienze di pesca-turismo e vari altri tipi di servizi connessi al turismo costiero. Per poi proseguire con l'internazionalizzazione del business model, che prevediamo di estendere a vari Paesi e anche all’emisfero Sud. Il che ci permetterà di compensare la marcata stagionalità del modello.