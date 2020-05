Al mare o al lago, distanziati sull’isolotto galleggiante Blunique La piattaforma in vetroresina con piccolo motore elettrico nasce dalla start up innovativa Iwt, è destinata a privati ma anche a resort e ristoranti per pranzi e cene dell’estate 2020 di Vera Viola

La piattaforma in vetroresina con piccolo motore elettrico nasce dalla start up innovativa Iwt, è destinata a privati ma anche a resort e ristoranti per pranzi e cene dell'estate 2020

Blunique è un isolotto da piantare in mezzo al mare e che può anche rappresentare una risposta alle esigenze di distanziamento e limitazione di contatti imposte dal Covid-19 nella fase 2. Ed è una valida alternativa, per chi può, alle spiagge alle prese con distanziamenti, sanificazioni e mascherine. La nuova proposta arriva dalla start up innovativa Iwt (Iavarone wood technology).



Blunique, insomma, è il marchio di una piattaforma galleggiante (con piccolo motore elettrico di posizionamento o non) da ormeggiare in mezzo al mare, o lago, per trascorrervi lunghe giornate di relax. Realizzata in vetroresina, è disponibile in due dimensioni: 3x3 (per 4 persone in tempi normali) e 6x3 metri (6 persone), e in tre versioni, da quella ligth, semplificata e dal costo base relativamente contenuto di circa 10mila euro, alle versioni “Sole” e “Cena”, da 35mila in su. Ciascuna piattaforma è personalizzabile con un'ampia scelta di optional.



I principali acquirenti sono resort su mare e su lago, ristoranti e stabilimenti balneari. Questi possono offrire ai propri clienti una struttura privata e utilizzarla come prendisole, per il momento dell’aperitivo, pranzo e cena. Blunique era stata progettata nel 2018, è stata premiata tra le migliori dieci idee innovative italiane al Sun di Rimini, principale fiera italiana dell'arredo per esterni. Nel 2019 è partita la commercializzazione. «Abbiamo avuto numerose richieste da Italia e dall'estero - dice Luigi Iavarone - dall’Italia, ma anche da Maldive, Seychelles e Croazia. Poi il Covid-19 ha fermato tutto. Solo ora si riparte e siamo ottimisti».



Iwt è una start up nata dall'iniziativa di Luigi Iavarone e dei suoi figli Sergio, Tommaso e Davide, che opera con progetti nel campo della bio economia e della valorizzazione dei bacini forestali. Ha poi diversificato con Blunique perché da tempo guarda con interesse al mondo delle strutture balneari.