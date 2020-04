Al mare questa estate? Il Governo studia come fare e pensa alla ripartenza di moda e auto Far ripartire entro la fine di aprile la moda, l'automotive e anche la metallurgia: ecco il nuovo dossier sul tavolo del governo. Insieme al rebus vacanze, sempre più vicine

Coronavirus, proroga lockdown fino al 3 maggio, riaprono le librerie

5' di lettura

Far ripartire entro la fine di aprile la moda, l'automotive e anche la metallurgia. Ecco il nuovo dossier sul tavolo del governo, mentre riaprono i battenti - non in tutte le Regioni - librerie e negozi di abbigliamento per bambini. Il lavoro della task force di esperti guidata da Vittorio Colao questa settimana entra nel vivo del lavoro per studiare modelli e soluzioni per la “fase 2” di convivenza col virus, a partire da una spinta all'uso di tecnologie e di app sul modello di quelle sperimentate in paesi come la Corea.

Calcio e scuole

Ma il tempo corre e ci sono settori, come la moda, che premono per riaprire e non rischiare di perdere segmenti di mercato. Si valutano così sblocchi mirati, che il premier Giuseppe Conte in assoluto non ha escluso. Ma nel governo i “rigoristi” - anche in risposta ad alcune 'liste', smentite categoricamente, che circolano tra gli amministratori locali e che indicano date 'certe' per le aperture' della Fase 2 e Fase 3 - frenano: si vedrà solo dopo aver aggiornato i protocolli di sicurezza.



Per le scuole, come ipotizzato dal presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, appare ogni giorno più probabile che se ne riparli a settembre. Per il calcio, se gli allenamenti potranno ripartire il 4 maggio, la Figc ipotizza di poter far giocare a porte chiuse la seria A il 31 maggio, ma frenano il comitato tecnico scientifico e alcuni presidenti come Urbano Cairo (”È impossibile”).

L’estate al mare?

Inizia a emergere anche il “dossier estate”, con il timore di spiagge chiuse e turismo ancora bloccato. Ma il sottosegretario ai Beni culturali Lorenza Bonaccorsi assicura che “andremo al mare”, con misure per il istanziamento in spiaggia e a favore del “turismo di prossimità” che favorisca i borghi rispetto alle aree più affollate. E spiega che il governo sta lavorando “ per far sì che possa essere così”, in particolare “dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l'ipotesi di un distanziamento”. Altro fronte aperto dell’esecutivo in vista della “fase tre” ma sul quale “cominciamo però a lavorare da subito”, è quello del “riposizionamento strategico dal punto di vista del marketing e della comunicazione del nostro paese, che è sempre ai primi posti per il binomio gastronomia e cultura”.

Ligura e Abruzzo: sì alla manutenzione delle spiagge

E un segnale in vista dell’estate in spiaggia anche se a debita distanza gli uni dagli altri arriva dalle Regioni Liguria e Abruzzo. A Pasquetta i governatori Giovanni Toti e Marco Marsilio hanno infatti firmato ordinanze ad hoc per permettere, a partire dal 14 aprile, lo svolgimento dei lavori di manutenzione degli stabilimenti balneari, pur con tutte le sicurezze del caso, e per il mantenimento e coltivazione degli orti. L’ordinanza della Liguria in particolare estende la riapertura alle attività di manutenzione straordinaria degli stabilimenti balneari, i piccoli lavori di manutenzione edile privata e pubblica e le attività dei cantieri nautici propedeutiche alla consegna. Le darsene potranno svolgere i controlli ai natanti. Sarà possibile fare manutenzione a campi di calcio e da golf, compiere i ripascimenti delle spiagge.