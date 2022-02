Al Marri: «Gli Emirati puntano sull’Italia, mercato comune da 10 miliardi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Penso che nei prossimi mesi e anni vedremo la sigla di molti contratti e collaborazioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, con investimenti da e per entrambi i Paesi». Il ministro dell’Economia degli Emirati, Abdulla Bin Touq Al Marri, ha attraversato la nostra penisola per una settimana, alla guida di una delegazione di politici, manager e imprenditori emiratini interessati a conoscere da vicino il modello produttivo italiano, a instaurare o consolidare rapporti commerciali e industriali. L’Italia è tra i principali partner commerciali europei degli Eau, che a loro volta sono il più grande mercato arabo per i prodotti made in Italy, con un interscambio che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, nel 2021 ha superato i 10 miliardi di dollari. Gli investimenti diretti nel nostro Paese, spiega il ministro, sono andati crescendo dal 2018 a oggi e sono destinati ad aumentare negli anni a venire.

Quali sono gli obiettivi di questa sua visita in Italia?

Come molti altri Paesi, anche noi stiamo studiando nuovi modelli economici per rispondere alle esigenze di uno scenario post-Covid e un sistema dell’economia fondato sui distretti industriali, come quello italiano, è un approccio molto interessante per sostenere la crescita futura. In questi giorni abbiamo visitato alcuni distretti italiani di successo, abbiamo incontrato decine di aziende e visitato cinque università. È stato molto istruttivo per comprendere in che modo questo modello possa supportare e spingere lo sviluppo economico.

A quali settori guardate con maggiore attenzione?

Siamo interessati alla nuova economia, un cappello che comprende l’aerospazio, le scienze della vita, l’Industria 4.0, le tecnologie digitali, la transizione energetica, ma anche comparti più tradizionali, come la moda, il design o l’agroalimentare, da implementare attraverso le nuove tecnologie. Tutto questo fa parte della nostra visione del futuro. Lo scorso anno gli Emirati Arabi Uniti hanno celebrato i 50 anni dalla loro fondazione e in settembre il governo ha presentato un piano di sviluppo per i prossimi 50 anni, fondato sulla diversificazione dell’economia, nell’ottica della sostenibilità. In particolare, c’è una grande focalizzazione sui temi del digitale, cambiamento climatico e dell’energia circolare.