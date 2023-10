Al Maxxi è boom di attrici-registe. Cortellesi, da 10 anni scrivevo sceneggiature, ora voglio fare tutto io

Cortellesi: vorrei che giovani di oggi si ricordassero di essere libere

Golino: dobbiamo essere sovversive

Valeria Golino (anche lei nel film di Ginevra Elkann ) offre una diversa prospettiva: «Il cinema oggi è un mercato che vuole prodotti. C’è un prodotto-donna? Approfittiamone. Dobbiamo essere sovversive in questo ingranaggio».

Ginevra Elkann: in Italia c’è un cinema libero

Ma quali film fanno le registe, per incontrare quale pubblico? Ginevra Elkann, unica regista non attrice: «Dobbiamo ricordare che siamo fortunati a lavorare in Italia, in Europa. Un cinema libero, con sovvenzioni». «Non avrei potuto fare il mio documentario cercando finanziamenti in Polonia - dice Smutniak -. E mi piace il nostro modo di fare cinema, dove le troupes sono un corpo unico, non tanti compartimenti stagni come a Hollywood». Cortellesi: «Contano le cose belle e ben fatte». Bruni Tedeschi: «Non dobbiamo fare ciò che piacerà al pubblico. Anche perché non c’è la bacchetta magica. O meglio, la bacchetta magica è saper raccontare l’essere umano, la solitudine, il dolore, la gioia, come negli ultimi film di Garrone o di Kaurismaki».

Loading...