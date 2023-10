Al Maxxi, ecco dove va il cinema italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dove va il cinema italiano. Alla Festa del cinema di Roma sette incontri di un’ora per scoprirlo. La produzione di film e audiovisivi è in grande crescita, ma che strade bisogna percorrere per conquistare sempre più pubblico, italiano ed europeo? Se ne parlerà dal 19 al 26 ottobre all’Auditorium del Maxxi, ogni giorno alle 15,30. Con registi (come Marco Bellocchio e Pietro Castellitto), attrici (come Valeria Bruni Tedeschi, Paola Cortellesi, Jasmine Trinca), produttori europei e italiani (come Benedetto Habib e Lorenzo Mieli), critici e giornalisti cinematografici, esercenti e distributori. Generazioni storiche accanto a nuove generazioni. Poi giovedì 26, alle 16,30 conclusioni del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. I “Dialoghi sul futuro del cinema”, promossi da Fondazione Cinema per Roma e Anica, in collaborazione con Cinecittà Spa e Siae, sono al secondo anno. Saranno aperti al pubblico e ai media, fino a esaurimento posti. L’inaugurazione è affidata alla voce delle istituzioni competenti su cinema e audiovisivo: alle ore 14.45 del 19 ottobre apriranno i lavori il sottosegretario delegato del ministero della Cultura e i presidenti delle Commissioni Cultura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Nel 2022 sono stati prodotti 355 film, superando i livelli pre pandemia

I film prodotti nel 2022 sono 355 (+13,4% sul 2021), superati i livelli pre-pandemia (325 nel 2019). I film 100% italiani sono 253 (147 di finzione e 106 documentari), cui si aggiungono 63 coproduzioni per un totale di 316 film italiani ammissibili, in crescita del 10,5% sul 2021. Le opere audiovisive (tv e web) prodotte nel 2022 sono 230, più che doppie rispetto al 2019. Le opere web crescono del 65,7% sul 2021, le opere televisive crescono del 37,6 per cento.

Il programma, inaugurazione e avvio del lavori

Giovedì 19 ottobre ore 14.45



Introducono Gian Luca Farinelli e Francesco Rutelli. Ospiti: Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato al ministero della Cultura con delega al Cinema e Audiovisivo, Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato, Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera; Massimiliano Smeriglio, membro della commissione per la Cultura e l’Istruzione del Parlamento europeo, relatore Programma Europa Creativa

Le nuove frontiere dell’audiovisivo e la creatività tra tecnologia e contenuti

Coordina Francesca Medolago Albani

Manuela Cacciamani, One More Pictures

Valeria Falcone, Urban Vision

Francesco Grisi della Pié, Edi Effetti Digitali Italiani

Davide Luchetti, Frame by Frame

Pepsy Romanoff, Except

Daniele Tomassetti, Blackstone