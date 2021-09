Al Micam-Milano esporrà per la prima volta l’associazione ufficiale cinese delle calzature

3' di lettura

Una collettiva di imprenditori calzaturieri promossa dal governo cinese esporrà per la prima volta alla prossima edizione del MICAM, la fiera professionale più influente al mondo, che ospita ogni anno aziende calzaturiere di vari Paesi.



Per la prima volta, grazie all'organizzazione della China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts (CCCLA), MICAM ospiterà l'associazione ufficiale del settore delle calzature cinese, che rappresenta diverse aziende e brand calzaturieri cinesi.

La collettiva cinese farà parte della selezione di collettive che comprendono altri Paesi del mondo (tra cui Brasile, Francia, Spagna, Portogallo).“Premium China Footwear & Accessories” è una piattaforma commerciale della “China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts” (CCCLA), che mira alla promozione di brand cinesi di calzature e di relativi accessori nel mercato europeo, integrandosi con l'industria Europea al fine di realizzare una relazione win-win per il beneficio di entrambi.

La China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts (ovvero la Camera di Commercio Cinese) è stata fondata nel 1988. È un'organizzazione nazionale composta da produttori, importatori ed esportatori di prodotti di consumo quotidiano (scarpe, borse e valigie, giocattoli, prodotti in vetro e ceramica, accessori e gioielli, mobili, ecc). Conta, ad oggi, più di 13.000 membri (le imprese più importanti per dimensione).

Negli ultimi anni ha stabilito buoni rapporti di cooperazione con i governi europei, USA e le associazioni imprenditoriali più importanti in Italia e in Germania. L’obiettivo è promuovere insieme lo sviluppo delle industrie di calzature e accessori Cina-Europa (una cooperazione tra Cina e Europa) a livello globale.Al MICAM saranno dunque presenti i brand di calzature più rappresentativi e importanti della Cina, quali per esempio Sheme, primo brand di lusso cinese (ha partecipato alle Fashion week di Parigi, Londra e New York); Erke, un marchio specializzato in calzature e abbigliamento sportivo; Kangnai, uno dei brand di calzature maschili più importanti della Cina, con più di 300 punti vendita nel Paese e oltre 100 all'estero, e collaborazioni con marchi internazionali come, tra gli altri, Hugo Boss e Calvin Klein.