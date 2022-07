Al Mind sbarca l’Its Campus Cima, formazione tecnica e meccatronica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mind prende sempre più forma e si prepara ad accogliere CIMA Campus ITS Mind Academy, primo campus lombardo dedicato alle scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica. Lo sviluppo immobiliare che sta trasformando sotto la supervisione del colosso australiano Lendlease l’area dove si è tenuto l’Expo nel 2015 procede quindi a passi spediti verso quella forma tratteggiata dallo sviluppatore di centro per l’innovazione e per la ricerca. Che comprende anche la formazione.

Ennesimo tassello di questo quadro è il progetto del campus che sarà annunciato a breve e che Il Sole24Ore è in grado di anticipare.



Sarà Valore Italia la capofila di un progetto che coinvolge, con il supporto di Regione Lombardia, quattro Fondazioni: Fondazione ITS Angelo Rizzoli per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, Fondazione ITS Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche, Fondazione ITS Mobilità Sostenibile e Fondazione ITS Tech Talent Factory.

L’obiettivo delle Fondazioni e di Valore Italia, che hanno dato vita ad una Associazione Temporanea di Scopo (ATS), è quello di offrire alle nuove generazioni di studenti una proposta formativa multidisciplinare e orientata all’innovazione e alla ambita riduzione del gap tra domanda e offerta occupazionale.

Lo scorso mese di maggio Valore Italia aveva preannunciato la nascita della propria sede a Mind con il trasferimento della storica Scuola di restauro di Botticino. Nata nel 1974, la scuola vedrà in questo nuovo distretto i luoghi in cui si svolgeranno le lezioni, i workshop e i laboratori. Ad essa si uniranno altri centri di formazione.

«La Lombardia è la prima regione per numero di studenti e numero di corsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) - ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana -. Oltre a questo, i percorsi stanno ottenendo un tasso di inserimento lavorativo del 90%. I giovani trovano un’occupazione entro i 6 mesi successivi all'ottenimento del diploma con un livello di matching, tra domanda e offerta di lavoro, del 100%».

Il campus occuperà 4mila mq nell’area di Mind Village, dove sono stati riconvertiti gli edifici di Expo 2015 in ottica di economia circolare e che già ospita gli uffici di Astrazeneca, Rold, i laboratori di Bio4dreams e di Illumina.