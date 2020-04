Al Mudec le foto di Elliott Erwitt in videopillole Per 5 settimane sono presentate dal Museo delle Culture sui suoi canali social Facebook, Instagram e Twitter

(© Elliott Erwitt/MAGNUM PHOTOS)

2' di lettura

Le fotografie di Elliott Erwitt tratte dalla mostra “Elliott Erwitt Family” ospitata al Museo delle Culture da sabato 25 aprile per 5 settimane sono presentate dal Mudec sui suoi canali social Facebook, Instagram e Twitter nell’ambito dell’iniziativa “Una pausa ad Arte”, in 5 videopillole. Ogni sabato mattina a illustrarle è la voce della curatrice Biba Giacchetti. #MudecDelivery.

Avrebbe dovuto chiudere il 29 marzo, con quindici giorni di proroga per la mostra fotografica nello spazio MUDEC PHOTO di Milano, che con Elliott Erwitt aveva messo a punto il terzo appuntamento in poco più di un anno di vita (aperto a dicembre 2018), dopo la personale di Steve McCurry e quella di Liu Bolin.

Un posticipo che avrebbe dato la possibilità - a chi non era riuscito a visitare la mostra Elliott Erwitt Family - di godersi ancora con un po' di calma gli scatti del fotografo americano.

L'apertura prolungata è stata stravolta dall'arrivo dell'emergenza Covid-19 e il MUDEC, come tutti i musei italiani al momento, ha dovuto chiudere le porte e sospendere la mostra in corso.



La cultura però non si è mai fermata e il progetto social #MudecDelivery lo dimostra. In questi giorni di lockdown il Museo sta aprendo le sue “porte virtuali” al pubblico del web attraverso iniziative culturali e didattiche che stanno coinvolgendo il pubblico affezionato di adulti e bambini.



Pausa ad Arte

Grazie al progetto “Pausa ad Arte”, una selezione di cinque scatti di Erwitt scelti e raccontati dalla curatrice Biba Giacchetti potrà essere ammirata da tutti attraverso i canali social del museo.



Selezione di scatti

Per questo progetto di MudecPhoto, sono in mostra una selezione di scatti di Elliott Erwitt, sponsorizzati da Lavazza.