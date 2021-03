Al Mudec l’arte si ascolta

I punti chiave Mudec Podcast

Guardare l'arte ad occhi chiusi

2' di lettura

Il Mudec, Museo delle Culture, inaugura il canale Podcast con serie originali, che raccontano prospettive sull'arte, la fotografia, l'etnografia e le novità del mondo artistico contemporaneo. Il debutto è con la serie di podcast dedicati alle biografie delle fotografe che con grande talento hanno fatto da apripista alle generazioni seguenti .





Loading...

Guardare l'arte ad occhi chiusi

Con il nuovo canale Podcast e le nuove serie degli audio-approfondimenti, il museo offre la possibilità di guardare l'arte ad occhi chiusi, stimolando il più possibile l'immaginazione.

Il primo appuntamento con la serie “10 x 10 Podcast” racconta in 5 minuti i tratti salienti della vita di dieci grandi fotografe del ‘900.Personalità molto diverse tra loro, ma scelte perché tutte presentano un tratto distintivo comune: sono state artiste pioniere che si sono imposte con il loro obiettivo in un mondo e in un tempo in cui l'accesso per le donne era particolarmente difficile se non addirittura proibito.

10 podcast

Dal fotogiornalismo al reportage, dal cinema alla moda, dall'architettura alla politica, dal design ai sistemi dell'arte, i 10 podcast racconteranno le vite di Dorothea Lange, Cindy Sherman, Gerda Taro, Eve Arnold, Marirosa Toscani Ballo, Imogen Cunningham, Inge Morath, Lisetta Carmi, Margaret Bourke-White e infine Tina Modotti, che sarà ospitata al Mudec prossimamente con una antologica a lei dedicata.