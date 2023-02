Al Musée Maillol è di scena l'iperrealismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Immaginare molto, senza inventare nulla. Ecco il denominatore comune e il motto ideale di artisti del reale e osservatori di emozioni come l'italiano Maurizio Cattelan, la belga Berlinde De Bruyckere, gli americani Duane Hanson, Carole A. Feuerman e John DeAndrea. Insieme, oltre alla medesima visione, condividono le sale del Musée Maillol, che ospita, fino al 5 marzo prossimo, Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps.

L'esposizione è un inedito percorso di oltre quaranta opere che raccontano il rapporto tra il corpo umano e l'arte, così come la celebre opera di Magritte («Ceci n'est paso une pipe», da cui è preso il titolo dell'esposizione), raccontava la relazione tra opera d'arte e realtà. Ma in questo caso non ci si limita a contemplare, intellettivamente compiaciuti, opere bidimensionali: si cammina brutalmente tra corpi giudicanti. Qui sono le opere ad osservarci, noi possiamo solo ricambiare, o abbassare lo sguardo.

L'iperrealismo, quasi un concetto

Non una mostra qualunque nel popolato firmamento delle esposizioni parigine, ma una preziosa esibizione di avanguardia pop, che non rappresenta tormenti d'artista ma provoca un reale spaesamento nel visitatore. Anche a questo - e primariamente a questo - serve l'arte. L'iperrealismo non è un movimento, ma una definizione, quasi un concetto. Viene usato in arte per la prima volta nel 1973, dalla gallerista belga Isy Brachot per la sua esposizione Hyperréalisme : maîtres américains et européens. Pennelli, tele e marmi lasciano il posto a resine per creare una copia della realtà. Ancora più fedele alla realtà della realtà stessa.

Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps, Parigi, Musée Maillol