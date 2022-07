Al museo porte aperte per il bicentenario della nascita di Gian Giacomo Poldi Pezzoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

In occasione dei 200 anni della nascita di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, il 27 luglio 2022, il Museo festeggia il suo fondatore offrendo alla città di Milano l’ingresso gratuito dalle ore 14 alle 20 e una serie di attività a cui sarà possibile prendere parte.

Performance di danza

Realizzata a cura di Fondazionale nazionale della Danza / Aterballetto appositamente per l'occasione da Diego Tortelli, verrà presenta lo spettacolo «A Poetry Abstraction» con quattro danzatori e un violoncello che danzeranno all’interno della cornice del Museo. Organizzata in collaborazione con Fondazione Ravasi Garzanti, è la prima volta che il Museo ospita un’esibizione di danza. L’ingresso è gratuito con un massimo di 30 posti con richiesta a info@museopoldipezzoli.org.

Presentazione del video animato in Lis

Grande passo verso l’accessibilità al museo milanese è rappresentato dal video animato inclusivo della fiaba “Poldo” il piccolo fantasma tradotto in Lis (lingua italiana dei segni) e sottotitolato. Protagonista è Poldo, l’amata mascotte del museo che da anni accompagna i bambini alla scoperta delle collezioni. Il video è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Luigi Rovati e Ens - sezione provinciale di Milano. A tutte le famiglie verrà distribuita una mappa illustrata che guiderà i bambini alla scoperta dei tesori del Museo in compagnia di Poldo.

La collezione online

Sarà infine possibile continuare la visita anche da casa grazie alla collaborazione con Google arts & culture, la piattaforma tecnologica sviluppata da Google per promuovere e preservare la cultura online, che ha permesso di rendere accessibili online nuovi contenuti dedicati alla storia del collezionista fra cui quattro nuove storie incentrate su Gian Giacomo Poldi Pezzoli e la digitalizzazione aggiornata della sale del Museo.