Al Nazionale di Milano il musical “Sister Act”

Teatro musicale questa settimana, declinato in forme molto diverse. Si va dal musical americano percorso dal soul, dal funky e dalla disco di “Sister Act”, al Nazionale di Milano per tre mesi; ricordiamo il film del 1992 con Whoopi Goldberg, che incassò benissimo (231 milioni di dollari). A Napoli invece ci divertiamo con la parodia dell'opera, firmata nel 1918 da Vincenzo Scarpetta, figlio del grande Eduardo e fratellastro dei tre De Filippo. A Rimini cambio ancora di genere, con una delle nostre più innovative compagnie, gli Anagoor (Leone d'Argento alla Biennale), che ci parlano delle sopraffazioni degli Europei conquistadores.



Milano

Dal 13 ottobre al 6 gennaio al Nazionale “Sister Act”, con la musica soul, funky e disco, anni '70, del pluri Oscarpremiato Alan Menken (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin, Newsies, La Piccola Bottega degli Orrori, fra gli altri). Tratto dall'omonimo film del 1992 che consacrò Whoopi Goldberg nell'indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. Interpretata da Gloria Enchil, Deloris Van Cartier è una scatenata cantante di night e, suo malgrado, la scomoda testimone di un omicidio. Per proteggerla la polizia la mette al sicuro in un convento. Travestita da suora e costretta ad una condotta che non le si addice, faticherà non poco per adattarsi alle rigide regole di comportamento imposte dalla rigorosissima Madre Superiora, ma finirà per conquistare tutti, trasformando uno stonato coro di suore in un fenomeno musicale.

Napoli

Il 13-14-15-16 al Trianon “La donna è mobile”, quando la commedia dialettale incontra la parodia dell'opera, di Vincenzo Scarpetta (1918). L'azione è sorretta e arricchita da monologhi, duetti e terzetti musicati e cantati, presentati come parodie di famose arie di opera lirica. Il panorama musicale dell'Ottocento viene ampiamente rivisitato grazie alla riscrittura comico-grottesca e alla rielaborazione dei testi. Si tratta di un'originale e particolare tessitura musical-drammaturgica che, pur partendo dai canoni del tradizionale stile scarpettiano, si distingue per l'impianto fortemente corale.

Rimini

Il 12 al Teatro Galli la compagnia Anagoor, Leone d'Argento della Biennale di Venezia, presenta “Les Incas du Perou”, episodio dell'opéra-ballet “Les Indes Galantes” del grande settecentesco Rameau. Ciascun episodio presenta il tema dell'amore e della guerra ambientato in scenari sempre diversi – Turchia, Perù, Persia e Nord-America – e con uno sguardo critico nei confronti delle sopraffazioni perpetrate dagli Europei sulle popolazioni del Nuovo Mondo. Oltre ai cantanti, prendono parte il Coro universitario del Collegio Ghislieri di Pavia, e l' Orchestra Filarmonica Toscanini. A Anagoor la sfida di dare forma ad un'opera-video che sarà accompagnata dall'esecuzione delle musiche dal vivo; le riprese confluiranno infine in un film.