Elezioni europee, al Nord e nelle grandi città: ecco dove è crollato il M5S

Nelle Regioni del Sud il Movimento 5 Stelle resta primo partito con il 29,2% (in aumento rispetto al 24% del 2014) delle preferenze seguito dalla Lega, anche se non in tutte le regioni: in Abruzzo il M5s è al 22,29% (Lega al 35,25%), in Molise al 28,69%, in Campania al 33,95%, in Basilicata al 29,67%, in Puglia al 26,27% (tallonato dalla Lega al 25,25%), in Calabria al 26,41%.

Nelle isole, il M5s resta primo partito al 29,85% (rispetto al 27,3% del 2014): in Sicilia al 31,18%, in Sardegna al 25,7% (superati dalla Lega al 27,57%). Nelle grandi città a Milano il M5S è quarto partito con l’8,53% delle preferenze rispetto al 14,2% registrato alle europee del 2014, a Torino è al 13,33% rispetto al 21,7% di cinque anni fa, a Firenze è al 9,75% rispetto al 12,7, a Roma al 17,58% (contro il25% del2014). Nella capitale il Pd è primo partito con il 30,62%, seguito dalla Lega al 25,78%.

A Bologna il M5S è passato dal 15,3% del 2014 al 10,89 di oggi, mentre a Venezia è tracollato dal 21% di cinque anni fa al 12,30 per cento.

A Napoli invece resiste e resta primo partito al 39,81% (sale dal 26,6% del 2014, ma lo scorso anno per il Senato registrò oltre il 50%), a Bari è al 27,43% (un punto percentuale in più rispetto al 2014), a Palermo è al 31,74% (rispetto a oltre il 43%) , a Cagliari è al 18,85% (rispetto al 26,3%) terzo partito dopo la il Pd e la Lega.