Al Padiglione Italia va in scena la svendita del nostro paese

Gian Maria Tosatti «Моє серце пусте, як дзеркало - одеський епізод (Il mio cuore è vuoto come uno specchio - Episodio di Odessa)» 2020, ambient installation, site specific. Courtesy of Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

Tosatti cita come grande riferimento culturale Pier Paolo Pasolini che per primo aveva raccontato i lati oscuri dell'industrializzazione italiana e delle conseguenze e derive del capitalismo, facendo riferimento ad un suo articolo del primo febbraio 1975 “Vuoto di potere” in cui il grande autore scriveva “darei l'intera Montedison per una lucciola”, parlando proprio di come il progresso industriale fosse dannoso per la natura. Profezia nella profezia sappiamo poi che fine ha fatto la Montedison protagonista di uno dei più grandi scandali del nostro paese. «Il compito dell'arte è farci sentire le vene bruciare per una condizione insostenibile che chiede il cambiamento. La tragedia è l'atto fondante l'arte contemporanea, la catarsi indica la strada per uscirne: l’arte serve a destablizzare lo status quo e a porre domande» conclude Tosatti.

Gian Maria Tosatti «Terra dell'ultimo cielo», 2016, installazione ambientale, site specific. Courtesy: Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

Il lato economico

Il budget per il Padiglione Italia, che è prima di tutto un luogo fisico imponente, composto da 1.200 metri quadrati di superficie coperta, oltre a 900 di giardino, è di 2 milioni di euro e vede una partecipazione corale tra pubblico, aziende e privati. Il ministero ha messo sul piatto 600.000 euro e il resto della somma è stata coperta grazie a sponsorizzazioni e donazioni. I main sponsor il cui contributo dovrebbe attestarsi intorno ai 300.000 euro, sono Valentino, la maison di moda che fin dai tempi del bando pare essere stata indicata come partner del progetto, e Sanlorenzo, azienda nautica tra quelle con la più rapida crescita nel settore e che figura tra gli sponsor di ArtBasel a livello globale, nonché sostenitrice tout court della creatività italiana nel mondo. Tra i donors privati spiccano l'imprenditore napoletano Gianfranco d'Amato e lo scrittore californiano Cole Frates. Accompagnati da altri nomi più o meno noti come Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Mauro de Iorio, Giuseppe Iannaccone, Nicole Saikalis Bay e Matteo Bay. E guardando invece agli sponsor tecnici si intuisce la grande varietà dei media utilizzati: i tessuti di Bonotto, i palchi mobili di Italstage, l'illuminazione al led di Folio e l'argilla espansa di Laterlite. Un solo artista, come da tradizione per i principali padiglioni, e un'Italia che come nazione nell'ultimo biennio ha acquisito un'immagine sempre vincente sul palcoscenico globale ha reso il Padiglione Italia appetibile al sostegno da parte di diverse realtà, a differenza di altre edizioni in cui spesso spiccava un soggetto in particolare rischiando così di essere invasivo sulle scelte artistiche. Insomma dopo l’alloro olimpico dei cento metri di Marcel Jacobs all'olimpiade e la vittoria dei Maneskin all'eurovision, al tricolore non manca che conquistare il Leone d'Oro.