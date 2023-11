Al Palagio del Four Seasons la sublimazione della gola

Le stanze del Palazzo della Gherardesca divenute le camere del Four Seasons Hotel raccontano nel loro sfarzo, decori, arredi la storia della nobiltà fiorentina. L’esperienza più sublime in questo complesso aristocratico comprendente anche il Conventino e i lussureggianti giardini si fa alla tavola del Palagio, ristorante stellato in cui lo chef Paolo Lavezzini, dopo l’aperitivo all’Atrium, sa condurre in un doppio itinerario di delicate contaminazioni tra la tradizione toscana e la cucina contemporanea: il risotto al burro leggermente affumicato e cavoli di stagione e il pesce nero, finocchietto, vongole e salsa iodata non temono rivali.

