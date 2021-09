Al Parco della Musica l’unica data italiana di Max Richter

2' di lettura

Un progetto europeo per far crescere le “giovani piante” che sono le nuove formazioni artistiche, come i ragazzi che si dedicano al quartetto d'archi: sono in residenza nelle storiche ville lombarde, dove li possiamo ascoltare. Uno dei celebri autori, Max Richter, è a Roma nell'unica data italiana; ha scritto, fra i numerosi pezzi, le colonne sonore per film e serie tv come Valzer con Bashir, Lore, Last Days on Mars; o serie cult come Leftovers o L'amica geniale. Mentre a Napoli riscopriamo la grande scuola napoletana dal Seicento, che tanto ha insegnato al mondo.



Almenno S. Salvatore (BG)

Il 30 settembre a Villa Pesenti Agliardi, il 1 ottobre al Castello di Lurano e il 2 Villa Vitalba Lurani Cernuschi ascoltiamo giovani quartetti: Ãtma Quartet (Polonia), Belinfante Quartet (Paesi Bassi), Quatuor Gabriële (Francia) e Azalaïs Quartet (Spagna/Paesi Bassi). Dal 26 al 2 sono in residenza a Villa Vitalba, grazie al nuovo progetto europeo MUSA promosso da Le Dimore del Quartetto. L’obiettivo del progetto è sostenere i giovani quartetti d’archi nello sviluppo di conoscenze, abilità e competenze imprenditoriali fondamentali per la loro carriera, ma quasi del tutto assenti nel loro curriculum generale: management, comunicazione, produzione, distribuzione, preparazione fisica e mentale; competenze indispensabili per trasformare la passione in professione.

Napoli

Il 24 alla Domus Ars per il festival Sicut Sagittae prima moderna dell'oratorio (ma è teatro musicale) S. Antonio da Padova, del seicentesco partenopeo Gaetano Veneziano, con la Cappella Neapolitana, direttore Antonio Florio. Capolavoro del 1692 che riassume tutta la lezione del suo maestro Francesco Provenzale, aprendo la strada alla modernità. Il Festival di musica antica per il nostro tempo è organizzato dalla Cappella Neapolitana, il complesso specializzato nella riesecuzione e diffusione dell'antica produzione musicale napoletana e meridionale più conosciuto al mondo. Il festival prosegue fino all'8 ottobre.

Roma

Il 20 nella Cavea del Parco della Musica, per il RomaEuropaFestival, unica data italiana di Max Richter. Il compositore britannico presenta due dei suoi più grandi successi: “The Blue Notebooks” (con il Max Richter Ensemble) e “Recomposed by Max Richter: Vivaldi's The Four Seasons” (con la Finnish Baroque Orchestra). La discografia di Richter conta dieci album, cui si aggiunge una cospicua produzione musicale: colonne sonore per film e serie tv (Valzer con Bashir, Lore, Last Days on Mars, serie cult come Leftovers o L'amica geniale), musiche orchestrali, per piano solo, per danza, teatro. Il Festival prosegue tra musica, danza, prosa fino al 20 novembre.