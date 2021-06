Al Politecnico di Milano si impara a confrontarsi con il mondo dell’innovazione

2' di lettura

In un mondo dove il 75% delle aziende oggi presenti nell'indice S&P 500 verrà sostituito nel 2027 e dove l'innovazione rischia di essere appannaggio di agili, creative e resilienti startup, la sfida per aziende e manager è quella di apprendere come collaborare e imparare da quelle stesse startup che minacciano i loro modelli di business.

L’open innovation e il confronto aperto con l’innovazione e con nuovi attori che non necessariamente sono solo concorrenti in un ecosistema aperto e collaborativo può trasformarsi nella strada per superare la crisi e adeguarsi a mercati in rapida evoluzione sotto la spinta dell’accelerazione tecnologica. Andando oltre la mera trasformazione digitale, che potrebbe non essere sufficiente.

In contesti di mercato a elevata complessità e volatilità, la conoscenza delle metodologie emergenti dal mondo delle startup e dei principali attori all'interno dei moderni ecosistemi di innovazione, costituiscono un elemento di vantaggio competitivo per aziende e individui.

Cruciale diventa quindi sapersi confrontare con l’ecosistema dell’innovazione e con il mondo delle startup per poterne trarre le potenzialità e le possibili sinergie collaborative.

In questo senso, forti della conoscenza e dell'esperienza diretta con il mondo delle startup e dell'innovazione, la School of Management del Politecnico di Milano e il PoliHub (Innovation Park & Startup Accelerator dell'ateneo milanese), con la quarta edizione del corso Welcome to startup world, puntano a fornire a manager, professionisti, imprenditori, consulenti e potenziali investitori, una visione e un'esperienza concreta delle modalità di sviluppo, di valutazione di una startup e delle logiche dietro le decisioni di Business Angel e Venture Capitalist.