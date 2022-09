Al Polo Innovation Day va in scena la filiera dell’industria cosmetica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovedì 22 settembre a Crema torna il Polo Innovation Day, l'evento organizzato dal Polo della Cosmesi e dedicato all'industria della filiera cosmetica. La giornata di studio, approfondimento ma anche di business torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia per presentare le innovazioni di un settore che non si è mai fermato, trovando nella crisi generata dall'emergenza sanitaria opportunità di crescita e miglioramento. La quinta edizione sarà dedicata alla circular economy. In un'epoca dove la sostenibilità è entrata nelle agende politiche europee e nazionali, il settore cosmetico sta da tempo percorrendo la strada “green”, sia per dare risposta alle sollecitazioni che arrivano da una generazione di consumers sempre più attenti e consapevoli sia per reagire a criticità delle quali si è preso direttamente coscienza riducendo la propria impronta ambientale attraverso la realizzazione di progetti all'avanguardia, alcuni già in atto altri in via di costruzione.



La giornata sarà cadenzata da tre tavole rotonde dedicate ad altrettante macroaree produttivedella filiera: make-up, skincare, packaging: «Il packaging ecosostenibile, tra falsi miti e stato dell'arte»; «Gli ingredienti del make-up green» e «Come la sostenibilità ha reinventato lo skincare». Nell'area espositiva troveranno posto oltre 40 desk di imprese del settore cosmetico e di servizi. Anche in questa edizione, si terranno gli Innovation Awards che premiano i prodotti, leformulazioni, i packaging riconosciuti dal pubblico e dalla giuria di esperti come i più all'avanguardia del settore. Quest’anno, oltre a innovazione, design e funzionalità, particolare attenzione verrà riservata ovviamente al tema della sostenibilità. Per dare il proprio contributo, l'Innovation Day sostiene il progetto di 3BEE azienda start-up che attraverso la tecnologia avanzata sviluppa sistemi per migliorare la salute delle api e tutelare la biodiversità.

«La sostenibilità e la circolarità sono alcuni dei temi chiave verso i quali il mondo beauty e il mondo del packaging si sta orientando - afferma il presidente del Polo, Matteo Moretti -. È necessario stare al passo con i tempi e capire in anticipo in quale direzione sta andando la ricerca: quali ingredienti innovativi? Quali formulazioni adottare e su quali prodotti investire? In che modo il packaging può modellarsi e raccogliere le nuove sfide? Ma soprattutto, per la filiera è necessario capire che cosa si aspettano i brand. Sono i marchi a intercettare e riflettere i pensieri e i bisogni dei consumatori finali. Per questo l'Innovation Day rappresenta una grande occasione per l'interafiliera dell'industria cosmetica per approfondire questi interrogativi, trovare spunti e risposte, ma anche arricchirsi di sollecitazioni nuove».