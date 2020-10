Al lavoro in sicurezza: le soluzioni aziendali per garantire il distanziamento Nel post Covid non bastano più i fogli excel per organizzare i layout. Si moltiplicano i dispositivi per garantire la distanza e per tracciare le presenze di Antonio Larizza

A casa, a scuola e sul lavoro: ecco il piano per la sanita'

Nel post Covid non bastano più i fogli excel per organizzare i layout. Si moltiplicano i dispositivi per garantire la distanza e per tracciare le presenze

3' di lettura

Per un’avanguardia di lavoratori, dal 16 ottobre lo smart working sarà più smart. E il ritorno in ufficio sarà un ritorno al futuro. Succederà in Zurich Italia, dove le scrivanie saranno assegnate da un algoritmo programmato per garantire in ogni momento il corretto distanziamento tra chi, degli oltre 1.200 dipendenti italiani del gruppo, deciderà su base volontaria di recarsi in ufficio. Prima di sedersi alla postazione prenotata via app, il lavoratore dovrà fare check in, inquadrando il QRCode applicato sulla scrivania e che identifica in modo univoco la postazione di lavoro; quando sarà l’ora di lasciare l'ufficio, farà check out con la stessa modalità.

Oltre alla prenotazione e al monitoraggio attivo delle postazioni di lavoro l’app aziendale, sviluppata con Zucchetti, darà anche la possibilità di riservare un posto auto e l’opzione di cancellare le prenotazioni effettuate. «Oggi – spiega Federica Troya, head of Hr and services di Zurich Italia – è fondamentale favorire, per chi lo voglia, un rientro in completa sicurezza. Dare la possibilità di tornare in ufficio dopo diversi mesi di smart working permetterà di trovare il giusto equilibrio tra lavoro agile e in presenza, agevolando nuove dinamiche di socializzazione e confronto».

Dispositivi indossabili e app

Una visione condivisa in Reale Mutua dove, per non rimandare ma anzi incentivare un rientro sicuro, è stato coinvolto “Reale Lab 1828”, il centro di ricerca interno per l’innovazione. Risultato: in queste ore sta per essere ultimata la consegna, a tutti i 2.500 dipendenti, di un dispositivo indossabile (wearable device) fornito da Engineering e programmato per garantire il distanziamento sociale in ufficio: simile a un badge, questo mentore hi-tech da taschino vibra, suona e si illumina ogni volta che due persone che lo indossano si trovano a una distanza inferiore a 1,5 metri.

Barilla si è affidata a Microsoft per lanciare l’app MyBarilla Space, che consente ai dipendenti della sede di Pedrignano (Parma) di prenotare in pochi clic la propria scrivania nell’open space, il posto in mensa e persino lo spogliatoio. Rilasciata nella prima metà di settembre, l’app MyBarilla Space ha di fatto segnato un trend.

Sempre avvalendosi dell’aiuto di Microsoft, anche illimity Bank ha sviluppato un’app che permette la gestione proattiva della capienza e il monitoraggio in tempo reale delle presenze. Da pc o smartphone aziendali gli illimiters possono prenotare scrivanie e sale riunioni. A breve, l’app consentirà anche di prenotare il parcheggio vicino all’ufficio. Come nel caso di Barilla, l’applicazione è stata costruita sfruttando l’ambiente Microsoft Power Platform, che ha permesso lo sviluppo della soluzione e la sua distribuzione sui sistemi informativi dell’azienda in circa sei settimane di lavoro, con l’impiego di una squadra di tre persone e un coordinatore. «Le possibilità di configurazione – spiega Filipe Teixeira, chief information officer di illimity – sono elevate: dal disegno delle planimetrie dell’edificio ai criteri di allocazione delle scrivanie, tutto può essere cambiato in tempo reale».