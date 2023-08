Al primo dibattito presidenziale repubblicano è scontro su Ucraina, aborto e Trump

Ascolta la versione audio dell'articolo

Hanno cercato di distinguersi ed emergere, di accreditarsi come alternativa a Donald Trump. Ed è stato sicuramente combattuto e intenso il primo scontro pubblico sul palco e in diretta televisiva tra gli otto aspiranti alla nomination repubblicana per la Casa Bianca nel 2024 che non si chiamano Trump - il quale ha rifiutato di partecipare al dibattito e registrato invece un'intervista sul social media X (ex Twitter) dove ha ridicolizzato i rivali. Ma il dibattito tra i “mangnifici otto” non ha sciolto il nodo di chi potrà farsi davvero strada quale portabandiera nel campo conservatore.

Difficile dichiarare definitivi vincitori e sconfitti, probabilmente solo più tempo in campagna elettorale e ulteriori battaglie sotto i riflettori sfoltiranno la pattuglia. Prime, parziali reazioni di alcuni commentatori danno in maggior evidenza l’ex vicepresidente Mike Pence, l’ex ambasciatore all’Onu Nikki Haley e il neofita imprenditore Vivek Ramaswamy, ma resta da vedere se le performance si tradurranno o meno in consensi nella base repubblicana.

Le divisioni, in politica estera e sociale

Certo è che l’appuntamento ha evidenziato divisioni dentro il partito conservatore americano su una serie di questioni cruciali, dalla difesa di Trump e dei suoi comportamenti alla guerra in Ucraina. Qui si sono confrontate posizione isolazioniste – basta aiuti a Kiev – e internazionaliste – l'importanza della leadership Usa nel mondo. Divergenze anche tra posizioni sociali più estreme – un divieto federale all'aborto, con alcuni che hanno suggerito a non oltre 15 settimane di gravidanza – e più moderate – inviti a non demonizzare la questione.

Da Milwaukee tutti contro la Cina

Il dibattito è avvenuto ieri in prima serata a Milwaukee, trasmesso dai canali Fox.Alcune posizioni comuni sono spiccate: oltre agli attacchi a Biden come Presidente fallito e con una politica economica dannosa, una costante sono stati gli appelli ad atteggiamenti più duri contro l'immigrazione illegale in casa e contro la Cina, definita come vero grande nemico, in politica estera. Un aspetto curioso, il tempo dedicato alla Cina, dato che potrebbe risultare complesso accusare come hanno fatto Biden di abbassare la guardia con Pechino, avendo mantenuto molte delle sanzioni di Trump, introdotte di nuove sulla tecnologia e lanciato moniti contro escalation militari di Xi Jinping contro Taiwan.

Haley e Pence cercano rilanci

Diversità e rivalità politiche e personali sono però poi affiorate. L'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley è parsa cercare di ritagliarsi un'immagine più moderata, su messe al bando dell'aborto, sulla necessità di aiuti all'Ucraina per fermare la minaccia della Russia e sulla realtà del cambiamento climatico, unica in questo caso a prendere una chiara posizione. E’ un’immagine che però potrebbe scontrarsi con il radicalismo ed spesso estremismo odierno della base repubblicana che vota nelle primarie. L'ex vicepresidente Mike Pence ha parlato più a lungo di tutti, 12 minuti a 37 secondi nel dibattito di due ore, sottolineato la sua difesa della Costituzione, anche contro la volontà di Trump di violarla e ribaltare le elezioni del 2020. E ha rivendicato la sua lunga storia di rodate posizioni conservatrici e distinguendosi dalla Haley per posizioni più drasticamente anti-aborto. L'ex governatore del New Jersey Chris Christie si è segnalato per critiche a Trump come “indegne della Presidenza”.