Al Radio City Music Hall torna il tradizionale “Christmas Spectacular”

Dopo 18 lunghi mesi Broadway è ripartita, i musical e la prosa riempiono di nuovo i teatri. Non poteva perciò mancare un classico di questo periodo che ci porta al Natale: il Christmas Spectacular delle Rockettes. Vedere una star come Antonio Banderas protagonista di un musical, e uno bello come “Company”, è abbastanza speciale: nella sua città, Malaga. A Roma, un film pioniere (1982) della sensibilità ambientalista, con musica di un grande autore come Philip Glass, eseguita dal vivo dall'Orchestra di S. Cecilia.



Malaga (Spagna)

Dal 17 novembre al 30 dicembre al Teatro del Soho speciale occasione di vedere Antonio Banderas come protagonista e regista di un classico del musical come “Company”, di Stephen Sondheim. Ci divertiamo con le vicende di Bobby che, giunto al 35° compleanno e circondato com’è dagli amici tutti sposati, che passano il tempo a chiedergli “quando ti sposi?”, si ritrova a riflettere sul tema “matrimonio” e sui dilemmi correlati.

New York

Al Radio City Music Hall è iniziato il celebre e tradizionale “Christmas Spectacular” con le 36 paia di gambe delle Rockettes, repliche fino al 2 gennaio.Dal 1933 lo show, di enorme successo, non è stato sospeso nemmeno negli anni della II Guerra Mondiale; ma l'anno scorso sì, tutta Broadway è stata chiusa per 18 lunghi mesi. Il teatro, molto grande (6.000 persone), è uno splendido esempio di Art Deco e fa parte del complesso del Rockefeller Center.

Roma

L'11-12-13 al Parco della Musica il film “Koyaanisqatsi – la vita senza equilibrio” (1982), regia di Godfrey Reggio, musica di Philip Glass, fotografia di Ron Fricke, con l'Orchestra e Coro di Santa Cecilia diretti da Michael Riesman. A sfondo ambientalista, solo immagini e musica, uno spettacolare volo della cinepresa attraverso panorami naturali di rara bellezza e ricercate immagini della civiltà dell’uomo. Il tutto rallentato o accelerato ad arte, in modo da contrapporre ancor più le due facce del mondo: quella incontaminata e quella antropizzata. In collaborazione con RomaEuropa Festival.