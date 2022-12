Al rhinoceros di Alda Fendi è già Carnevale

Fino al 30 aprile, negli spazi di Palazzo rhinoceros e rhinoceros gallery a Roma (in via del Velabro 9A), si potrà visitare la mostra “Vogia de carnoval”, promossa dalla Fondazione Alda Fendi - Esperimenti, con la linea artistica di Raffaele Curi e i contenuti forniti dalla Fondazione Querini Stampalia di Venezia. È alla Serenissima che la mostra è dedicata, e al suo Carnevale che anticamente iniziava il 27 dicembre. Protagonista di “Vogia de carnoval” è la scrittrice iraniana Azar Nafisi, autrice del bestseller Leggere Lolita a Teheran (Adelphi), con un'intervista in esclusiva girata all'interno di rhinoceros e ambientata in una preziosa scenografia di San Marco a Venezia. Un momento di riflessione su quello che sta accadendo in Iran, ma anche un viaggio multimediale fra pittura antica e innovazione, il DAW (un multiplo digitale prodotto in serie limitata, certificato, in scala 1:1) della “Presentazione al tempio di Giovanni Bellini”, ma anche le commedie di Goldoni riviste con sguardo felliniano, il Mose che salva la città dall'acqua alta e una riflessione sul movimento della “negritudine” e sul dramma degli sbarchi dei migranti con l'action intitolata Black Venice e firmata da Raffaele Curi

