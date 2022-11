Al Rijksmuseum per la prima volta 28 dipinti di Vermeer

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ma se vedranno tanti tutti insieme, praticamente più di due terzi della sua produzione. Il Rijksmuseum di Amsterdam ospiterà nel 2023, dal 10 febbraio al 4 giugno, la più grande mostra mai realizzata sul pittore olandese Johannes Vermeer (1632-1675), autore dell’iconico dipinto “La ragazza con l’orecchino di perla”. Il museo olandese ha progettato la “prima e ultima” retrospettiva completa sul maestro del XVII secolo, che “sarà la più grande mostra mai dedicata all’artista”, ha annunciato il direttore del Rijksmuseum Taco Dibbits. “Vedere tutte le opere insieme sarà un’esperienza che nemmeno Vermeer visse mai”, ha detto Dibbits. “La fragilità dei dipinti, insieme alla crescente concorrenza tra i musei per i prestiti, rende quasi certo che una mostra su questa scala non si ripeterà”, ha precisato Dibbits.

Il Rijksmuseum esporrà almeno 28 dipinti di Vermeer sui 37 noti attribuiti. Finora la maggior mostra sul maestro olandese è quella che si tenne al Mauritshuis dell’Aia nel 1996, con 23 opere. L’idea per la mostra su Vermeer è nata quando i curatori del Rijksmuseum hanno intuito che poteva esserci l’opportunità di prendere in prestito le tre opere dell’artista conservate alla Frick Collection di New York che normalmente non presta facilmente le opere della sua collezione. Ora è in ristrutturazione e le opere avrebbero dovuto comunque essere rimosse. L’autorizzazione è stata alla fine concessa: “L’ufficiale e la ragazza che ride” (datato intorno al 1657), “Concerto interrotto” (1658-59) e “Fantesca che porge una lettera” (1666-67) arriveranno ad Amsterdam.

Le opere in arrivo

La grande esposizione, frutto della collaborazione tra il Rijksmuseum e il Mauritshuis a L’Aia, mostrerà i capolavori di Vermeer, tra cui “La ragazza con l’orecchino di perla” e “La donna che legge una lettera davanti alla finestra”, da poco restaurato dalla Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda, il “Geografo” dallo Städel Museum di Francoforte, la “Donna che scrive una lettera alla presenza della sua domestica” dalla National Gallery of Ireland di Dublino, la “Pesatrice di perle” e la “Donna con la bilancia” dalla National Gallery of Art di, Washington, il “Bicchiere di Vino” dalla Gemäldegalerie di Berlino, la “Suonatrice di liuto” dal Metropolitan Museum e la “Merlettaia” dal Louvre. La mostra sarà accompagnata dalla presentazione di una serie di studi e ricerche sui quadri di Vermeer e, naturalmente, sarà possibile vedere i quattro capolavori in possesso del Rijksmuseum: la “Lattaia”, la “Stradina”, la “Donna in azzurro che legge una lettera” e la “Lettera d’amore”.

I nuovi studi

Le ultime ricerche hanno rivelato nuove fonti sul pittore e sulla sua storia personale che hanno fornito maggiori informazioni sulla sua posizione sociale, sull'ambiente in cui ha vissuto e sulla relazione con altri artisti e i suoi concittadini, un catalogo arricchirà le pubblicazioni scientifiche sull’autore. Le moderne tecniche di scansione hanno accelerato la ricerca su Vermeer negli ultimi decenni. Un team di curatori, conservatori e ricercatori del Rijksmuseum ha collaborato a stretto contatto con i colleghi del Mauritshuis de L’Aia e dell’Università di Anversa per condurre nuove ricerche - attraverso avanzate tecnologie di scansione Macro-XRF e RIS - sui suoi dipinti. Per esempio le recenti ricerche su “La lattaia” hanno portato alla luce due oggetti presenti sulla tela: una brocca e un braciere che Vermeer ha successivamente ricoperto. Attraverso una tecnologia simile, si è scoperto che anche in altri dipinti vi erano ripensamenti come nella “Pesatrice di perle (o Donna con una bilancia)” della National Gallery di Washington. La convinzione che Vermeer dipingesse lentamente e con grande riflessione deve quindi essere rivista. I risultati finali possono apparire quindi introspettivi e contemplativi, ma il suo metodo di lavoro era virtuosistico e rigoroso.

Gregor J.M. Weber, responsabile Belle Arti del Rijksmuseum e co-curatore della mostra, ha dichiarato: “La tecnica pittorica di Vermeer è sempre stata avvolta nel mistero. Come creava questo miracolo di luce e colore? Grazie alla scoperta di un primo schizzo in vernice nera, riusciamo ora a farci un'dea molto più completa del suo metodo di lavoro.



Anche la mostra in corso fino al prossimo 8 gennaio “Vermeer's Secrets” alla National Gallery of Art di Washington ha portato due risultati: la riattribuzione del dipinto “Girl with a Flute”, a realizzarlo, secondo l’équipe del museo, non sarebbe stato Vermeer, ma un suo stretto collaboratore. Rivelazione che ha un duplice rilievo: a cambiare, infatti, non è “solo” la paternità dell’opera. I riflessi della scoperta si estendono anche alle convinzioni di lungo corso che fin qui hanno accompagnato la reputazione dell’artista, da sempre ritenuto un “genio solitario”. Avrebbe, invece, condiviso almeno parte del lavoro con alcuni assistenti, figure da lui formate e guidate. Ancora il dipinto “Girl with Red Hat”, oggi attribuita a Vermeer al 1669 circa, rappresentò un punto di svolta nella carriera del pittore: per la sua realizzazione, l’autore sperimentò nuove tecniche, adottò colori vivaci e un modo più audace per stenderli. Scelte che anticipano gli esiti della sua fase creativa matura. Gli studiosi del museo americano confrontando, infine, i risultati di diverse tecniche scientifiche con l’analisi microscopica, hanno ipotizzato che Vermeer avrebbe avuto l’abitudine di iniziare i suoi dipinti con ampie stesure di vernice di fondo, applicata rapidamente per formare una “solida base” adatta alla successiva definizione dei dettagli.