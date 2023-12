Al ristorante è meglio ordinare la bottiglia (mediamente) più cara: ecco perché

Il ricarico su un piatto è molto più difficile da stabilire rispetto a un calice o a una bottiglia di vino. Se sugli spaghetti alle vongole, tanto per fare un esempio, metti 10/20/30 vongole (e magari pure sgusciate), la faccenda cambia, il calcolo si sposta. Ma quello su un vino basic, di annata recente, che gira – ovvero entra ed esce dalla cantina senza giacenza di magazzino – è spesso una marginalità che non mi convince e, ripeto, giustifica soltanto un’incapacità gestionale da parte del ristoratore e a spese del consumatore, del pubblico.

Quindi ricordiamo che nel dubbio, a parità di spesa è meglio acquistare una bottiglia di fascia medio alta che due di fascia bassa. Fa meglio alla vostra salute e avrete un minore ricarico.“Less is more” è un concetto non per forza appropriato.





