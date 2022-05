Al salone Internazionale del Libro i nostri “imperdibili”

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Cuori selvaggi” è il tema della XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino che si terrà dal 19 al 23 maggio 2022 nel Centro Congressi e nei padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere. In un mondo segnato da due anni di pandemia e dalla guerra in Ucraina, «i libri – dice Nicola Lagioia, direttore editoriale dell'evento – rappresentano per tante e tanti un approdo felice. Sono un antidoto contro il rumore di fondo, un'occasione di complessità e di coinvolgimento emotivo, un rifugio, una consolazione, una chiave per capire il mondo e aprire le menti, rappresentano tra le più care e affidabili delle compagnie».

Ecco allora che i «pensieri audaci» dei cuori selvaggi ci riportano «sulla rotta di un futuro desiderabile» grazie a «coraggio, intelligenza, generosità, calore umano per gettare nel modo giusto il cuore oltre l'ostacolo». E tutto questo, ovviamente, «lo si può fare solo insieme».

Le centonovantadue pagine del programma

Le centonovantadue pagine del programma testimoniano il febbrile addensamento di incontri, presentazioni e manifestazioni con novità, come il Bosco degli Scrittori realizzato da Aboca Edizioni, il Calcetto letterario (un torneo di biliardino organizzato dalla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus), gli spazi per il Booktok, il tennis, il self-publishing e i tarocchi. Emblematica è la Casa della Pace, dedicata all'informazione intorno a «iniziative di solidarietà sull'emergenza ucraina e al racconto di esperienze di ONG, reti solidali, soggetti del terzo settore e istituzioni».

Ma quali sono i principali ospiti internazionali e non solo che si avvicenderanno nei palchi del Salone del Libro che per la sua XXXIV edizione si aprirà giovedì 19 maggio con la lectio inaugurale dello scrittore indiano Amitav Ghosh.

Ecco in sintesi quali a nostro giudizio sono gli incontri più meritevoli e che qui in sintesi abbiamo selezionato per voi.