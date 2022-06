Al Salone del Mobile è il giorno del pubblico

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Cambio della guardia al Salone del Mobile di Milano: dopo l’elevata affluenza di operatori professionali da tutto il mondo dei primi quattro giorni (qualcuno parla già di cifre paragonabili a quelle del 2019, ma ufficialmente non arriva alcuna conferma da parte degli organizzatori), oggi e domani i cancelli di Fiera Milano a Rho si aprono anche per il pubblico dei non addetti ai lavori. Appassionati di design e semplici curiosi che, in questi due anni e più di pandemia, si sono moltiplicati in Italia e all’estero, grazie a una rinnovata attenzione alla casa che ha messo le ali al settore dell’arredamento e illuminazione.

Nuova relazione tra brand e consumatori

Questo weekend sarà un importante banco di prova per le aziende: è vero che il Salone, come tutte le fiere, è prima di tutto un evento business, ma è anche vero (come rilevato nell’ultimo Design Market Monitor di Altagamma-Bain presentato proprio al salone nei giorni scorsi) che l’evoluzione di questa industria nei prossimi anni non può prescindere da un rafforzamento del legame diretto con i consumatori finali e da una strategia di branding più decisa, che porti i marchi dell’arredo alla notorietà del vasto pubblico, come già accade per i brand della moda.

Loading...

Gli appuntamenti in fiera

Per l’occasione, anche i «talk» ospitati quotidianamente al padiglione 15 (all’interno della grande installazione ispirata ai temi della sostenibilità progettata da Mario Cuccinella) assumono una chiave un po’ più pop, senza perdere in profondità e autorevolezza. Un esempio? L’incontro delle 15, intitolato «La vera storia immaginaria del Salone del Mobile», progettato dalla saggista e curatrice Chiara Alessi, che lo condurrà assieme a Marco Dambrosio, in arte Makkox, disegnatore e autore televisivo. I 60 anni del Salone saranno raccontati in un duetto organizzato per decenni, rievocando gli episodi più significativi dalla nascita della manifestazione nel 1961 fino a oggi. I fatti, i luoghi, le immagini e gli oggetti, selezionati e narrati da Chiara Alessi saranno contestualmente rielaborati in chiave vignettistica dal «genio Makkox».

Primi bilanci: grandi attese

Ma il weekend è anche il momento per fare i primi bilanci di questa sessantesima edizione, la prima nella sua veste completa e tradizionale dopo tre anni e due mesi: i numeri ufficiali sui visitatori saranno comunicati solo domenica pomeriggio, alla chiusura dei tornelli, ma già questi primi giorni hanno dato il polso della situazione. Gli organizzatori si dicono soddisfatti, sia per la risposta di espositori e visitatori, sia per la conferma del carattere internazionale della manifestazione, in cui l’assenza di cinesi e (in parte) dei russi è stata parzialmente compensata dall’aumento della presenza di Paesi come India, Corea del Sud ed Emirati Arabi.

Una ricchezza e vivacità che si sono viste anche a Milano, negli 800 eventi che compongono il Fuorisalone con lunghe code all’ingresso delle location, spazi espositivi affollati e traffico in tilt.