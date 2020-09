Al San Gerardo tra i volontari del vaccino L'ospedale di Monza con la Bicocca e il contributo di Takis e Rottapharm si prepara a sperimentare uno dei due preparati italiani al 100% di Francesca Cerati

Viene definita orgogliosamente la “rete del sistema Monza”, ed è costituita dalla forte integrazione tra l’Ospedale San Gerardo di Monza e l’Università di Milano Bicocca. E ora, con il contributo di due aziende innovative - la laziale Takis e la brianzola Rottapharm - si prepara a sperimentare uno dei due vaccini italiani al 100% per cento.

«Non è un caso che la sperimentazione di fase 1 per testare il vaccino anti-Covid venga condotta nel centro di ricerca della Asst di Monza - sottolinea il direttore generale Mario Alparone -. Il nostro centro di Fase 1 è infatti uno dei pochissimi che può condurre test su volontari in Italia (sono 11 in totale, ndr) e uno dei tre centri che si trovano in un ospedale pubblico».

Un patrimonio di dati

Non solo. L’Asst di Monza è tra le aziende sanitarie che è stata in prima linea durante la fase acuta della pandemia, gestendo quasi 1800 pazienti Covid, con 600 ricoverati nel periodo di maggior picco, 100 dei quali in terapia intensiva. «Abbiamo accumulato un’esperienza clinica importante - riprende Alparone - e con lungimiranza abbiamo avviato uno dei più grandi studi di storia naturale della malattia, lo studio Storm, che ha raccolto e stoccato i sieri di oltre 600 pazienti». Un patrimonio di dati epidemiologici e clinici che ha permesso al team monzese di collaborare con importanti centri mondiali, tra cui i Nih statunitensi, che ha portato alla pubblicazione di quattro lavori internazionali. Certamente un ”tesoro” di informazioni da cui attingere anche in futuro.

Il vaccino a base di Dna

Ora, in collaborazione con l’Università Bicocca e altri due centri italiani, si sta avviando a sperimentare un vaccino molto innovativo a base di Dna (su 170 vaccini in fase di sviluppo nel mondo sono solo due a base di Dna) che non è mai stato impiegato prima d’ora. «C’è una notevole differenza tra vaccino a Rna e a Dna - spiega Marina Cazzaniga, direttore del Centro di ricerca di fase 1 della Asst di Monza -. Nel primo caso vengono iniettati frammenti inattivati del virus (Sars-CoV-2 è un virus a Rna, ndr) tramite un vettore, in genere un altro virus, che infettando le cellule introduce la frazione di Rna virale. Da qui, l’ospite inizia a produrre le proteine che servono per stimolare la risposta immunitaria. Un meccanismo comune alla maggior parte dei vaccini.

La squadra dell'ospedale San Gerardo di Monza che sperimenterà tra un mese il vaccino è guidata da Marina Cazzaniga (in primo piano), direttore del Centro di ricerca di fase 1 della Asst di Monza

La piattaforma tecnologica

Quelli a base di Dna sono invece vaccini un po’ più complessi da un punto di vista tecnologico, nel senso che viene ricreato in laboratorio il Dna ”fotocopia” dell’Rna virale, ma superata questa fase ci sono una serie di vantaggi. Innanzitutto non serve alcun vettore, perché il Dna virale iniettato direttamente nel muscolo produce direttamente le proteine, saltando di fatto un passaggio. In più, non usando alcun virus è più sicuro». Ma il vantaggio più importante è la possibilità di essere facilmente e rapidmente adattabile nel caso il virus dovesse mutare il suo codice genetico nel tempo. «Il Dna è una copia dell’Rna del virus - continua Cazzaniga - Se un giorno Sars-CoV-2 dovesse mutare basterà rifare una nuova copia, invece tutti gli altri vaccini hanno l’Rna virale incorporato. Esattamente come succede ogni anno con il virus dell’influenza, che mutando richiede un adattamento ogni inverno».