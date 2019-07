Al Senato il taglio dei parlamentari entra nel vivo: Italia terza tra i paesi Ue La seconda approvazione non prevede la presentazione di emendamenti, si vota con un sì o un no secchi all’intero provvedimento. E l’ultimo e definitivo sì della Camera potrebbe arrivare per la fine di luglio, prima della pausa estiva di Andrea Carli

La riforma costituzionale per tagliare 345 parlamentari entra nel vivo. È iniziato nell’aula del Senato in seconda lettura l’esame del disegno di legge costituzionale sul taglio del numero di deputati e senatori. Domani il voto in aula.

L’ultimo sì della Camera potrebbe arrivare per la fine di luglio

La seconda approvazione non prevede la presentazione di emendamenti, si vota con un sì o un no secchi all’intero provvedimento. E l’ultimo e definitivo sì della Camera potrebbe arrivare per la fine di luglio, prima della pausa estiva.

Cosa cambia nella classifica a livello europeo

Una volta approvata la riforma, l’Italia passerebbe dal terzo al quinto posto nella classifica che fotografa il numero di deputati di ciascuno dei 28 paesi Ue; perderebbe invece una posizione (dal terzo al quarto) nel confronto sul numero dei senatori. Va ricordato, con riferimento a questo secondo scenario, che in diversi ordinamenti vige il monocameralismo, pertanto la classifica della Camera alta prende in considerazione solo 13 paesi (oltre all’Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Romania, Polonia, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Austria, Belgio e Slovenia).

Cosa prevede il ddl costituzionale

Il ddl costituzionale prevede 200 senatori elettivi invece di 315, e 400 deputati invece degli attuali 630. Per ciascuno dei due rami del Parlamento, la riduzione così prevista è pari al 36,5 per cento degli attuali componenti (elettivi). Il numero degli abitanti per deputato aumenterebbe così (da 96.006) a 151.210. Il numero di abitanti per ciascun senatore aumenterebbe (da 188.424) a 302.420(assumendo il dato della popolazione quale reso da Eurostat). Entro il numero complessivo di 400 deputati e 200 senatori, il numero degli eletti nella circoscrizione estero è di otto deputati (anziché 12) e quattro senatori (anziché sei).La riforma non intacca il bicameralismo paritario.