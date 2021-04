Speranza: «Non si fa politica sull’epidemia». Fi-Lega: mozioni inutili, subito una commissione d’inchiesta

3' di lettura

Dopo la lunga giornata di martedì segnata dalla battaglia degli ordini del giorno sulla modifica al coprifuoco e finita con una mediazione nella maggioranza, oggi al Senato è in scena un altro passaggio del duello tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la supremazia nel centrodestra: la mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. «Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere più uniti che mai nel combatterlo, evitando di cadere nella tentazione di utilizzare la lotta alla pandemia per ragioni strumentali» ha detto il ministro nel suo intervento in Aula. Per poi aggiungere: «In un grande Paese non si fa politica su una grande epidemia»

Il duello nel centrodestra

Come l’ordine del giorno che chiedeva al governo di impegnarsi per la cancellazione del coprifuoco (sul quale Forza Italia e Lega non hanno votato), anche uno dei documenti contro il ministro della Salute è stato presentato da Fratelli d’Italia (una seconda mozione è a firma del senatore Gianluigi Paragone, leader di Italexit, e una terza del senatore Mattia Crucioli di Alternativa c’è). Gli azzurri hanno fatto sapere da subito che non voteranno la mozione di sfiducia. Salvini, invece, non si è mai scoperto: un eventuale “sì” alla sfiducia porterebbe automaticamente la Lega fuori dalla maggioranza di governo. Ipotesi che il leader del Carroccio non prende in considerazione. Così la posizione del «centrodestra di governo» viene annunciata in una nota congiunta Fi-Lega in cu si «ritiene improduttivo il ricorso a mozioni di sfiducia individuali (che non hanno alcuna possibilità di successo)» e viene proposto «fin da oggi una commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia da parte del ministero della Salute».

Fratelli d’Italia contro il ministro

La seduta è iniziata con l’illustrazione da parte del senatore Francesco Zaffini della mozione presentata da Fratelli d'Italia. Nel corso della discussione generale, lo stesso Zaffini si è rivolto al ministro Speranza dichiarando: «Lei non è l’unico responsabile, e neanche il più responsabile. È la punta di una catena di inefficienze di una drammaticità totale. Insieme a lei oggi sfiduciamo Cts, Iss, Aifa, che ancora oggi non si sa cosa aspetta a validare i test salivari. Noi oggi sfiduciamo un intero apparato. Dobbiamo constatare che c'è stato un percorso di errori».

Speranza: no allo scontro politico e linguaggio odio

«Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere più uniti che mai nel combatterlo, evitando di cadere nella tentazione di utilizzare la lotta alla pandemia per ragioni strumentali» ha detto il ministro della Salute nella sua replica. Per poi aggiungere: «È con amarezza che vedo prevalere invece lo scontro politico, spesso anche alimentando un linguaggio di odio che non può mai essere accettato. Si afferma il tentativo di sfruttare l’angoscia degli italiani per miopi interessi di parte: è sbagliato, perché produce danni enormi, non a me o al governo, ma al Paese che deve restare unito in un passaggio delicato».

Richiamo all’unità

«Il Paese deve restare unito in un passaggio così delicato - ha scandito Speranza -. Questo ci ha chiesto il Presidente Mattarella quando ha proposto a tutti noi di sostenere il nuovo governo Draghi. Questo ho sempre ribadito in ogni mio intervento in Parlamento e questa rimarrà sempre la mia linea: unità, unità, unità!».