Al sud inseguendo scirocco e maestrale

Al sud dell'isola, dove a dominare sono soprattutto il maestrale che arriva da nord ovest e lo scirocco da sud est, il Kitesurf si può praticare in diversi centri. Si passa da Villasimius, per scendere poi al Poetto e Giorgino, le due spiagge di Cagliari. Qui non mancano le scuole dove apprendere la tecnica così come a Maddalena Spiaggia a Capoterra dove il vento arriva a soffiare, a seconda dei giorni, anche a una velocità di 20 nodi. Seguendo la costa sud occidentale si può arrivare a Chia per poi risalire sino a Porto Botte e Punta Trettu, vere mete per appassionati.

2/7 4/7 Menu