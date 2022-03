Processi, al Sud tempi doppi: dal Pnrr sfida al turnover e all’arretrato

A frenare l’efficienza degli uffici meridionali sono due fenomeni strettamente connessi: l’arretrato (sulle sedi del Sud pesa più del 50% delle pendenze nazionali e le durate sono maggiori dove lo stock di vecchi fascicoli è più elevato) e il fortissimo turnover: in quasi la metà dei tribunali il tasso di ricambio dei magistrati supera il 75% e in alcuni il 120 per cento. E la riduzione del turnover è proprio lo strumento principe per tagliare l’arretrato indicato da gran parte dei capi degli uffici giudiziari.

Gli interventi

Le misure individuate dalla Commissione sono sia operative che legislative e vanno dalla revisione dei criteri di individuazione delle sedi disagiate e di programmazione delle piante organiche (in modo da tener conto della presenza di criminalità organizzata e dell’attrattività territoriale) all’introduzione di incentivi economici e di carriera per chi lavora negli uffici in difficoltà.

Andrebbero inoltre promosse (sempre con incentivi e su base volontaria) applicazioni “da remoto” di magistrati al di fuori del proprio distretto, grazie ai collegamenti telematici. «Il turnover è un problema grave che riguarda in particolar modo le sedi periferiche e disagiate - aggiunge Covelli -. Purtroppo al Sud non è sempre presente quel supporto esterno, istituzionale, economico e socio-finanziario riscontrabile invece nel Nord del Paese. Un grande aiuto è comunque già arrivato con le assunzioni per l’ufficio del processo».

La Commissione propone inoltre di spingere sull’informatizzazione con la standardizzazione degli atti e lo sviluppo delle banche dati, ma anche rapportandosi con i cittadini in modo diverso. Fra le misure con priorità alta c’è infatti la realizzazione del Tribunale smart che prevede uno sportello virtuale, sistemi elettronici di orientamento e chiamata elettronica delle cause, udienze virtuali, smart building.

Altri tasselli importanti sono la diffusione delle moltissime buone pratiche già attivate dagli uffici meridionali e la riqualificazione delle strutture edilizie, realizzando, fra le altre cose, aule per l’ascolto protetto di minori e soggetti fragili.