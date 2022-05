Al Sud reskilling e upskilling per cogliere l’occasione del Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La situazione del Mezzogiorno è compromessa da decenni. Pensando alle accelerazioni che ha subito il mercato del lavoro negli ultimi vent'anni e alle trasformazioni sicuramente possono aprirsi delle opportunità anche per il Mezzogiorno». Andrea Malacrida, amministratore delegato di Adecco Italia, non lo dice ma è implicito: tante opportunità, ma bisogna saperle cogliere. Tornerà in Sicilia il 18 maggio, sull’Etna, in una cantina, per presentare il suo libro “Immaginare il lavoro. Il mondo di ieri le sfide di domani (Marsilio)” che contiene elementi utili per comprendere anche una certa evoluzione del mercato del lavoro nel Mezzogiorno. Ci sono elementi di novità che non sfuggono: «Vorrei ricordare che durante la pandemia hanno coniato il termine South Working che io non avevo mai sentito – dice Malacrida –. Il che vuol dire da un certo punto di vista il ritorno a territori straordinari per qualità della vita facendo leva su competenze distintive che alcune eccellenze educative del Sud Italia hanno sempre dimostrato di poter formare. Forse per una volta riusciremo a mettere al centro senza pensare da dove vengano. Poi ci vogliono gli investimenti nel territorio».

C'è un tema ed è quello dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Meccanismi che non funzionano con conseguente disaffezione da parte dei giovani.

Noi possiamo creare dei singoli progetti, creare consapevolezza sulle competenze, provare a fare delle riflessioni, aprire linee di interesse rispetto a certe realtà che potenzialmente sono eccellenze in Italia e non solo: ci sono brand che hanno grandi potenzialità su cui non si ha piena consapevolezza e conoscenza .

Per esempio?

Tutto il mondo legato a Coca Cola in Sicilia ha una sua chiara brand identity. Può essere un modello: il territorio, la luce e il sole possono essere trasformati in opportunità di business molto forte. Anche perché altrove abbiamo degli esempi di eccellenze di ben lunga data più povere in termini di creatività e di valore che però si sono affermate. Mentre al Sud ciò non avviene.