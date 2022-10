Al Sud solo l’8% del totale del turismo culturale Bmta dal 27 al 30 ottobre

Come valorizzare le mete turistiche culturali? Non è solo una questione di risorse (disponibili nel Pnrr e non solo). Per la crescita e il potenziamento delle mete turistiche culturali, evidenzia Srm, servono anche azioni programmatiche e operative che diano valore e significato all’unicità della destinazione italiana e meridionale. Occorre fare sistema tra i vari attori, innalzare la capacità competitiva delle imprese e promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi.

Al Sud non mancano gli esempi positivi: in Campania, il programma “Artecard” con i suoi «percorsi sotterranei e grotte naturali» da Napoli sotterranea, al cimitero delle Fontanelle, le catacombe di San Gennaro e San Gaudioso e le grotte di Pertosa e Castelcivita. L’abbinamento tra ambiente naturale, culturale e storico è anche un fattore potente di attrazione e di valorizzazione turistica di aree cosiddette di periferia, come le catacombe di San Gennaro, con effetti positivi anche di natura sociale nel quartiere della Sanità a Napoli. In tutto il mondo cresce l’interesse: dalla Turchia, a Derinkuyu la più grande delle oltre 200 città sotterranee in Cappadocia, all’altro continente, nel Mammoth Cave National Park in Virginia, sito Unesco, all’ipogeo di al-Saflien di Malta.

L’iniziativa della Bmta affonda le radici nel progetto “Catacombe d’Italia” della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. «Mira soprattutto a una nuova valorizzazione di questi monumenti unici nel loro genere e che rimandano alle “radici” non solo religiose ma anche culturali e artistiche dell’Italia e dell’Europa – spiega Pasquale Iacobone, segretario della Commissione –. Una migliore conoscenza, tramite i nuovi media, e una migliore fruizione promuovono le visite che la Pontificia Commissione cura e tutela in tutta Italia». A 200 anni dalla nascita di Giovambattista De Rossi, padre dell’archeologia cristiana, l’interesse è cresciuto. Le tecniche di scavo hanno fatto da apripista per le altre ricerche nel sottosuolo dove c’è tanto da scoprire e si continua a scavare, come in Puglia, a Canosa dove un’equipe di 12 giovani archeologi sta facendo scoperte straordinarie con effetti sul turismo.