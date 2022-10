Al Teatro Argentina ”Opera da tre soldi” con il Berliner Ensemble

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con due anni di anticipo (grazie allo stop dei concerti causa pandemia) riapre completamente rinnovata la sala della Filarmonica al Lincoln Center d New York. Un progetto piuttosto importante, con un costo di 550 milioni di dollari; è sempre festa quando si riaprono sale importanti per la musica. Altra musica ogni sera su Rai3 con Stefano Bollani, che si conferma un talento musicale di rara qualità, unito a spiccate qualità di entertainer; il suo programma è un esempio di come si può presentare la musica (di tutti i generi) in televisione. E ancora differente è quello che si ascolterà al Teatro Argentina di Roma per il RomaEuropa Festival.



Via dei Matti numero 0

Dal lunedi al venerdi su Rai 3 dalle 20.15 alle 20.40 è in onda Via dei Matti Numero 0, il ritorno di Stefano Bollani e della sua musica in televisione. 25 minuti per cantare, ma anche per scoprire tante cose nuove sulla musica, sulla sua storia, sulle sue proprietà sul perché è un elemento così fondamentale per l'esistenza di tutti noi. Ogni giorno, assieme a Valentina Cenni e con ospiti diversi, un argomento diverso legato alla musica come pretesto per parlare e fare musica, che è follia e cura insieme.

New York

L'8 verrà inaugurato il rinnovato auditorio dell'Orchestra Filarmonica di New York, la David Geffen Hall al Lincoln Center, un costo di $550 mil.; con San Juan Hill – A New York Story, novità del jazzista Etienne Charles. Sono stati ampliati gli spazi per il pubblico, migliorata l'acustica, ridotta la capienza a 2.200 posti (dai 2.800 precedenti); avvicinata l'orchestra alla platea, che è tornata a disporsi su un piano inclinato (come in origine, nel 1962 – poi livellato nel 1976).

Roma

L'11-12-14-15 al Teatro Argentina l'”Opera da tre soldi”, il celebre lavoro del 1929 di Bertolt Brecht e Kurt Weill, con il Berliner Ensemble e la ragia di Barrie Kosky. Fondato da Brecht, il Berliner Ensemble ha scritto una delle più importanti pagine della storia del Teatro, inserendosi tra le più prestigiose istituzioni internazionali. Kosky fa proprie le critiche sociali che attraversano il testo. Su un palcoscenico spoglio, abitato da un'impalcatura gigante sulla quale si arrampicano e muovono gli attori, il regista costruisce uno spettacolo dalla forma divertente, elegante, estremamente coinvolgente e lascia emergere una storia profondamente contemporanea di violenza e d'amore. Per il RomaEuropa Festival, che prosegue fino al 20 novembre fra prosa, danza, musica.