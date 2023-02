Al Teatro Brancaccio “Tutti parlano di Jamie”

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Percorsi molto differenti, questa settimana. Dopo il successo della scorsa Stagione, a Roma ritorna il musical “Tutti parlano di Jamie”, di cui è stato tratto anche il film omonimo, uscito nel 2021 su Prime Video. A Imola tuffo nel Brasile con la chitarra a sette corde del grande Yamandu Costa, che possiamo anche vedere nel bel documentario “Dois Tempos” (2021) su Tamandua Tv. Il café-concert parigino invece è di scena a Venezia.



Roma

Dal 14 al Teatro Brancaccio ritorna fino al 5 marzo “Tutti parlano di Jamie”, nuovo musical, come un Billy Elliot ma con i tacchi a spillo, con il giovane Giancarlo Commare. Musica di Dan Gillespie Sells, libretto di Tom Macrae. Le recite a Londra gli hanno valso numerose candidature ai Laurence Olivier Awards. Nel 2021 il musical è diventato anche un film, con l'esordiente Max Harwood e il candidato premio Oscar Richard E. Grant, distribuito da 20th Century Fox e disponibile su Prime Video.Il musical sarà poi al Nazionale di Milano dal 15 al 26 marzo e successivamente al Rossetti di Trieste (21-23 aprile), al Colosseo di Torino (26-27 aprile), al Verdi di Firenze (5-7 maggio), al Valli di Reggio Emilia (12-14 maggio). Imola (Bo)Il 14 al Teatro Ebe Stignani la superba chitarra a sette corde del brasiliano Yamandu Costa. Suona dal choro alla classica, ma è anche un gaùcho (abitanti della provincia del Rio Grande do Sul) pieno di milonghe, tanghi, zambas e chamané. Lui è quindi un “mix” di tutti questi stili giustificando così il significato in tupi-guarani (lingua dei nativi indiani-brasiliani) del suo bel nome, Yamandu, “il precursore delle acque”.

Loading...

Venezia

Il 17-18-19 al Palazzetto Bru Zane la voce di Émeline Bayart nelle canzoni francesi dal repertorio del café-concert e delle chanteuses de caractère – da Yvette Guilbert a Juliette, a Joyet, Scotto, Kock. Commediante e chanteuse, Émeline ama le canzoni che raccontano una storia: al pianoforte la accompagna Manuel Peskine. Per la Stagione del Palazzetto Bru Zane, Centre de Musique Romantique Française.