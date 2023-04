Al Teatro Geox la voce jazz della canadese Diana Krall

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tre date italiane per la voce e il piano jazz di Diana Krall, nell'ambito del suo tour europeo che la porterà in sale leggendarie come l'Olympia di Parigi. In quartetto (contrabbasso, percussioni, chitarra) ci farà ascoltare anche pezzi dal suo ultimo album “This Dream of You”, uscito nel 2020. Dagli intramontabili standard del jazz alla canzone napoletana, con lo spettacolo “Adagio Napoletano. Cantata d'ammore” in scena al Teatro Trianon Viviani, a Forcella, Napoli. A Firenze uno fra i grandi direttori, Zubin Mehta, apre l'85° Maggio Musicale Fiorentino dirigendo l'opera “Don Giovanni”, di Mozart.



Padova

Il 30 al Teatro Geox la voce jazz di Diana Krall, vincitrice di cinque Grammy Awards, dieci Juno Awards, nove dischi d'oro, tre di platino e sette multi-platinum. Con lei Robert Hurst al contrabbasso, Karriem Riggins alle percussioni, Anthony Wilson alla chitarra. Il concerto sarà l'occasione per l'artista canadese di far ascoltare al pubblico tutti i suoi successi, insieme ai brani di “This Dream of You”, il suo ultimo album uscito nel 2020. Altra data il 1 al Parco della Musica di Roma e il 3 al Teatro degli Arcimboldi a Milano.

Napoli

Il 29-30 (e il 27-28 maggio) al Teatro Trianon Viviani, che illumina il quartiere di Forcella, la Compagnia Stabile della Canzone Napoletana in “Adagio Napoletano. Cantata d'ammore”, la commedia musicale di Bruno Garofalo, con le grandi canzoni partenopee. Cantanti, attori e danzatori, accompagnati dalla musica dal vivo, diretta da Pino Perris, compariranno dai balconi e dai vicoli per far rivivere il tempo storico delle canzoni interpretate. Veri e propri quadri d'epoca per rievocare la Napoli del secolo scorso.

Firenze

Il 30-3-6-9-12 al Teatro del Maggio Don Giovanni, di Mozart, dirige Zubin Mehta, bella compagnia di canto, con Luca Micheletti (Don Giovanni), Markus Werba (Leporello), Jessica Pratt (Donna Anna), Anastasia Bartoli (Donna Elvira), Ruzil Gatin (Don Ottavio), Benedetta Torre (Zerlina), Eduardo Martìnez Flores (Masetto) ed Evgeny Stavinsky (il Commendatore). La prima opera – cui seguiranno Otello e Falstaff - dell'85° Maggio Musicale Fiorentino, che prosegue fino al 13 luglio.